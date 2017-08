Dvojkoncert Marián Varga In Memoriam predstaví umelcovu tvorbu

Legenda československej hudobnej scény Collegium Musicum. Na archívnej snímke zľava Marián Varga - klávesy, Fedor Frešo - basgitara a Martin Valihora - bicie. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván



Bratislava 16. augusta (TASR) – Občianske združenie MultiArt pripravuje vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici dvojkoncert Marián Varga In Memoriam. Uskutoční sa 13. a 14. septembra.Účinkovať budú Symfonický orchester a Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, dirigenti Mario Košik a Adrián Kokoš, Collegium Musicum v zostave Fero Griglák (gitara), Fedor Frešo (basgitara), Martin Valihora (bicie), Pavol Hammel (spev), Michal Varga (spev), Jozef Lupták (violončelo), Milan Hradil (hammond organ, klavír) a ďalší umelci.V tejto spomienke na zosnulého umelca zaznejú skladby Punctum contra punctum, Intrada, Pastorále pre flautu a ďalšie. Očakávanie budia nové naštudovania známych skladieb i premiérové uvedenie skladateľovej tvorby z posledných rokov v interpretácii najstaršieho slovenského symfonického orchestra.Collegium Musicum, Pavol Hammel, Michal Varga a mnohí ďalší uvedú najznámejšie z Mariánových skladieb v nových aranžmánoch. Vo Veľkej koncertnej sále Slovenského rozhlasu zaznie v podaní Detského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu aj Ľalia poľná, naša najkrajšia rocková balada.Hudobný génius Mariána Vargu rozvinutý do symfonickej podoby. Muzikantské legendy v novej sile. Presvedčivo zrelé výkony. Nekompromisne moderný výraz. To sú len niektoré z hodnotení, ktoré zaznievajú na adresu ojedinelého stretnutia s výnimočným skladateľom, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a umelcami, ktorí jeho umenie milovali.Skalický rodák Marián Varga (*29.1.1947 - †9.8.2017) študoval hru na klavíri a kompozíciu na Konzervatóriu v Bratislave. V lete roku 1967 prišiel do skupiny Prúdy. S ňou nahral v decembri 1968 dnes už kultový album Zvonky, zvoňte, na ktorý zložil deväť skladieb. Po vydaní albumu zo skupiny odišiel a na jeseň 1969 založil prvú artrockovú kapelu v Československu, Collegium Musicum. Prvými nahrávkami skupiny Collegium Musicum boli v júli 1970 skladby Hommage á J. S. Bach a Ulica plná plášťov do dažďa.Po rozchode s Collegiom Musicum spolupracoval s Moyzesovým kvartetom. Z jeho albumov po roku 2000 to sú Solo In Concert (2003), kompilácia Hommage á Marián Varga (2003), Marián Varga & Moyzesovo kvarteto (2006), CD a DVD Speak, Memory (2010). Z novembra 2011 je album Marián Varga a Noneto.Prezident Andrej Kiska mu 13. januára 2015 udelil vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za prínos pre slovenskú kultúru v oblasti hudobného umenia. V deň 70. narodenín - 29. januára tohto roku bol ocenený Krištáľovým krídlom za celoživotné dielo. Patril medzi najväčšie osobnosti slovenskej hudobnej scény.TASR informoval Rudolf Pepucha, riaditeľ občianskeho združenia MultiArt.