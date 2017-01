Dvojnásobná olympijská víťazka Elena Kaliská jubiluje

Elena Kaliská Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen/Bratislava 18. januára (TASR) - Aj vďaka Elene Kaliskej patrí Slovensko k svetovej špičke vo vodnom slalome. Dvojnásobná olympijská víťazka v kategórii K1 sa vo štvrtok 19. januára dožíva 45. rokov.Elena Kaliská sa narodila 19. januára 1972 vo Zvolene. Navštevovala Strednú priemyselnú školu drevársku vo Zvolene a v roku 2007 ukončila štúdium na Katedre telesnej výchovy a športu Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici.Krotiť divokú vodu začala už v siedmich rokoch. V detskom a juniorskom veku ju v klube TU Zvolen trénovali Oľga Lejsalová, Vlasta Patočková, Ľuboš Giertl, Ján Stachera a Ján Prachar.Na majstrovstvách sveta juniorov štartovala dvakrát za Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku (ČSFR). V sedemnástich rokoch ju v športovej kariére pribrzdila zlomenina ľavej ruky.V roku 1992 nastal v jej kariére výkonnostný posun, keď odišla za lepšími podmienkami do Liptovského Mikuláša. Začala trénovať v KTK Liptovský Mikuláš najprv pod vedením trénera Juraja Ontka a neskôr sa zverila do rúk trénera Petra Mráza.Svoju prvú medailu získala na majstrovstvách Európy v Nemecku v roku 1996, ktorá mala bronzový lesk. O dva roky neskôr v Roudnici nad Labem (Česko) sa už stala majsterkou Európy.Vrchol jej kariéry nastal v roku 2004, keď zvíťazila v štyroch pretekoch Svetového pohára a stala sa aj majsterkou Európy. V tom istom roku sa konali aj olympijské hry v gréckych Aténach, kde Kaliská potvrdila svoje kvality ziskom zlatej medaily, čím sa stala prvou slovenskou olympijskou víťazkou. Olympijský úspech potvrdila aj v roku 2005 v Austrálii ziskom titulu majsterky sveta.V roku 2008 na OH v čínskom Pekingu neniesla len vlajku slovenskej olympijskej výpravy, ale obhájila ziskom zlatej medaily titul olympijskej víťazky z roku 2004.Po úspešnom roku 2004 získala titul Športovec roka, ocenenie udeľované každoročne najlepšiemu športovcovi a najlepšiemu športovému kolektívu Slovenska. V roku 2011 jej zase vtedajší prezident Slovenskej republiky (SR) Ivan Gašparovič udelil vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.