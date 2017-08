Dvojročný chlapec zomrel v rozpálenom aute

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bludenz 17. augusta (TASR) - Dvojročný chlapec zomrel v Rakúsku po tom, ako ho matka s priateľom nechala niekoľko hodín v aute v čase, keď bolo vonku okolo 30 stupňov Celzia. Oznámila to dnes polícia.Sedemnásťročná matka s priateľom zanechali dieťa v aute úmyselne. Dvojica nechcela podľa vlastných slov dieťa budiť, keď po dlhej ceste v aute zaspalo. Obaja sa tak pobrali do svojho bytu, kde sami zaspali a na niekoľko hodín na dieťa zabudli. Keď si pre dvojročného chlapčeka znova prišli do auta, bol už po smrti.Nešťastie sa podľa agentúry DPA stalo v utorok v okrese Bludenz v spolkovej krajine Vorarlbersko na západe Rakúska. O prípade ako prvý informoval regionálny denník Neue Vorarlberger Tageszeitung.Oficiálna príčina smrti dosiaľ stanovená nebola, predpokladá sa však, že pôjde o dôsledok prehriatia organizmu. V tomto prípade by bolo voči matke vznesené podozrenie z neúmyselného zabitia.