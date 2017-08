Dvom Iráncom hrozí vylúčenie z reprezentácie, hrali proti Izralečanom

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Teherán 7. augusta (TASR) - Iránski legionári by nemali nastupovať na zápasy proti izraelským futbalovým klubom. Tento zákaz by mali obsahovať ich hráčske zmluvy, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí krajiny.Spravodajská agentúra IRNA citovala hovorcu Bahrama Ghassemiho, ktorý upozornil, že iránski futbalisti Masoudom Shojaei a Ehsan Hajsafi z gréckeho klubu Panionios nastúpili v 3. predkole Európskej ligy UEFA proti izraelskému Maccabi Tel Aviv, za čo im hrozí vylúčenie z národného tímu.Ministerstvo športu a Iránska futbalová asociácia (FFI) kritizovali rozhodnutie Shojaeiho a Hajsafiho, zatiaľ však nerozhodli o ich prípadnom potrestaní. Obaja hráči patria medzi opory iránskej reprezentácie, ktorá sa v predstihu kvalifikovala na MS 2018 v Rusku. Vďaka svojej reputácii môžu z celej kauzy vyviaznuť bez dôsledkov.Dlhoročné politické napätie medzi oboma krajinami zasahuje aj do športu a preto sa reprezentanti vyhýbajú vzájomným konfrontáciám.