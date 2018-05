Dvořák: Fiľakovskému hradu sa stali osudnými Turci

Na archívnej snímke je Bebekova veža Fiľakovského hradu. Foto: TASR - Branislav Caban Foto: TASR - Branislav Caban

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Fiľakovo 9. mája (TASR) – Koniec Fiľakovského hradu v okrese Lučenec je spojený s pôsobením Turkov, ktorí ho zničili tesne pred koncom svojej éry v našich končinách. Uvádza to historik a spisovateľ Pavel Dvořák, ktorý opísal príbeh zradného dobytia hradu z roku 1554 aj jeho definitívny koniec o približne 130 rokov neskôr.konkretizoval pre TASR historik s tým, že výnimkou je len Bebekova bašta, ktorá bola zrekonštruovaná.Hradu a jeho dejinám sa spisovateľ venuje aj vo svojej zatiaľ poslednej knihe Stopy dávnej minulosti 8. V kapitole Zradné okienko sa okrem iného zameral na príbeh tureckého zajatca Aethiopsa, ktorý sa údajne odohral počas prvého dobýjania hradu v roku 1554.Ako uvádza spisovateľ na základe dobových prameňov, zajatec pri práci na hrade zistil, že k jednému malému okienku v opevnení by sa po skalách dalo dostať. Po vykúpení túto skutočnosť prezradil veliteľovi Turkov begovi Hamzovi a odvážny prienik cez toto slabé miesto sa im podaril.dodal Dvořák.Podľa slov Viktórie Tittonovej, riaditeľky Hradného múzea Fiľakovo, je verzií o dobytí hradu viacero.priblížila Tittonová s tým, že treťou verziou je zrada nemeckých žoldnierov, ktorí v tom čase slúžili na hrade.Prvá písomná zmienka o Fiľakovskom hrade je v liste pápežovi z roku 1242, v ktorom je uvádzaný ako jeden z hradov, ktoré prežili tatárske nájazdy. Podľa niektorých prameňov však kamenný hrad na tomto mieste stál už v 12. storočí. V tureckom období bol zaradený do systému obranných hradov, v ktorom patril medzi najdôležitejšie. Po dobytí v roku 1554 si v ňom Turci zriadili správne centrum svojej územnej jednotky – sandžaku.