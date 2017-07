Dvorianky trápi kamiónová doprava, pomôcť má vybudovanie vážnice

Problémy súvisiace s dopravou trápia obyvateľov obce Dvorianky v okrese Trebišov. Foto: FOTO TASR - Roman Hanc Foto: FOTO TASR - Roman Hanc

Dvorianky 30. júla (TASR) – Slovenská správa ciest (SSC) pripravuje v tomto roku v obci Dvorianky v okrese Trebišov, ktorej obyvateľov dlhodobo trápi hluk a vibrácie od prechádzajúcich kamiónov, vybudovanie vážnice. Systém na ceste I/79 bude automaticky merať hmotnosť i rýchlosť vozidiel. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa.Výstavba vážnice má byť hotová do polovice decembra tohto roka.uviedla pre TASR hovorkyňa SSC Lucia Karelová.Systém bude v Dvoriankach nepretržite monitorovať dopravu so zameraním na identifikáciu vozidiel, ktoré prekračujú povolené parametre a porušujú pravidlá cestnej premávky. Zaznamenávané budú nápravový tlak, celková hmotnosť, dĺžka, šírka a výška jazdnej súpravy, okamžitá rýchlosť, priemerná rýchlosť v označenom úseku, ako aj dodržiavanie zákazu predchádzania a prikázaného smeru jazdy. Súčasťou bude aj monitorovanie intenzity hluku a emisií v ovzduší.Na otázku TASR, či bude nový systém napojený na políciu a budú z neho vyplývať aj pokuty pre držiteľov vozidiel pri nedodržaní príslušných limitov, Karelová odpovedala: "Výstavba vážnice v Dvoriankach nadväzuje na uznesenie vlády SR z novembra 2015, ktoré určilo "Cesta I. triedy vedie v obci cez Hlavnú ulicu s rodinnými domami, rýchlosť je obmedzená na 50 km/h a v smere od Vranova nad Topľou na 40 km/h, čo však vodiči kamiónov na trase medzi Poľskom a Ukrajinou často nedodržujú. Problémom je aj hmotnosť naložených kamiónov.Najnovší projekt privítal miestny aktivista a predseda petičného výboru Dvorianky Ján Vitkovič.dodal.V obci zároveň aktuálne dokončujú projekt SSC na vybudovanie spomaľovača s použitím protihlukového asfaltu. Náklady na úpravu cesty, ktorá zahŕňa stredný deliaci ostrovček s vybočením jazdných pruhov, predstavujú zhruba 329.000 eur s DPH.Na riešenie dopravy v obci prichádza do úvahy aj výstavba obchvatu obce, otáznou by však potom bola investícia do vážnice." uviedla hovorkyňa SSC.V súvislosti s touto štúdiou Vitkovič konštatoval, že pri obciach s tranzitujúcou zahraničnou kamiónovou dopravou, ktorá dlhodobo znižuje kvalitu bývania a života ich obyvateľov, nie je možné používať len ekonomické kritérium. Podľa stanoviska ministerstva dopravy finálna verzia štúdie realizovateľnosti, ktorú si objednala SSC, ešte nie je hotová.