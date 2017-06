Dylan v nahrávke pre Nobelovu cenu hovorí o svojich vzoroch a o písaní textov

BRATISLAVA 5. júna - Americký hudobník a spevák Bob Dylan poslal zástupcom Švédskej akadémie prednášku spojenú s udelením Nobelovej ceny za literatúru. Viac ako 27-minútovú nahrávku zverejnili prostredníctvom oficiálnej webstránky www.nobelprize.org.Muzikant ju nahral 4. júna v Los Angeles a okrem iného v nej uviedol, že jeho veľkým vzorom je zosnulý hudobník Buddy Holly a medzi jeho obľúbené knihy patria Biela veľryba (1851) Hermana Melvilla, Homérova Odysea a román Na západe nič nové (1929), ktorý napísal Erich Maria Remarque.Sedemdesiatšesťročný autor rozpráva aj o vzťahu k písaniu textov. "Je dôležité, aby na vás pieseň zapôsobila. Nemusím vedieť, čo skladba znamená. Píšem v piesňach o mnohých veciach a nestarám sa o to, čo znamenajú," uviedol. "Texty piesní vznikajú na to, aby sme ich spievali, nielen čítali," dodal.Sekretárka akadémie Sara Danius označila prednášku, ktorú v pozadí sprevádza klavír, za výnimočnú a veľavravnú. Ak by slávny rodák z Duluthu v Minnesote neposlal prednášku do 10. júna, prišiel by o odmenu spojenú s udelením Nobelovej ceny, a to o osem miliónov švédskych korún (v prepočte približne 820-tisíc eur).

Prvý hudobník s Nobelovou cenou

Pulitzerova cena, Oscar aj Zlatý glóbus

Dylan je vôbec prvým hudobníkom, ktorý získal Nobelovu cenu za literatúru. Muzikant sa o tom najprv zmienil iba na svojej oficiálnej webstránke a sociálnych sieťach Facebook a Twitter, túto zmienku však z webstránky neskôr vymazal. Na pokusy akadémie spojiť sa s ním spočiatku nereagoval, no koncom októbra zatelefonoval Sare Danius a oznámil jej, že prestížnu cenu prijíma.Na slávnostnom odovzdávaní 10. decembra v Štokholme sa však nezúčastnil. Na ceremoniáli sa predstavila americká speváčka a spisovateľka Patti Smith, ktorá zaspievala v sprievode orchestra Dylanovu skladbu A Hard Rain’s A-Gonna Fall. Príhovor na počesť pesničkára prečítal člen akadémie Horace Engdahl. Dylan si prevzal cenu začiatkom apríla bez prítomnosti médií v Štokholme, kde koncertoval.Bob Dylan, vlastným menom Robert Allen Zimmerman, založil prvú kapelu už na strednej škole. V roku 1962 vydal debutový, eponymný album, pričom tento rok 31. marca uviedol na trh trojalbum Triplicate, ktorý je už jeho 38. štúdiovkou.Medzi jeho najznámejšie piesne patria Blowin' In The Wind, The Times They Are A-Changin’, Subterranean Homesick Blues, Tangled Up In Blue, Knockin' On Heaven's Door či Just Like A Woman. V roku 1988 ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy a o tri roky neskôr si prevzal Grammy za celoživotný prínos.V roku 2008 dostal Pulitzerovu cenu. Za pieseň Things Have Changed z filmu Skvelí chlapci (2000) získal Oscara aj Zlatý glóbus. Americký magazín Rolling Stone zaradil jeho hit Like A Rolling Stone na prvé miesto rebríčka 500 najlepších skladieb všetkých čias. Dylan má na konte tiež viacero kníh, z ktorých najznámejšia je experimentálna poézia vo forme prózy s názvom Tarantula (1971).