Dynamiku nového románu Varáčkovej Grafitové dievča posilňujú komiksy

Bratislava 27. apríla (TASR) - Etablovaná autorka v žánri young adult fiction (literatúra pre mladých dospelých) Miroslava Varáčková prezentovala v stredu (26. 4.) v Bratislave svoj najnovší román Grafitové dievča. Ide v poradí už o dvanástu knihu mladej spisovateľky, ktorá je aktívna na sociálnych sieťach, komunikuje so svojimi čitateľmi a silnú bázu priaznivcov má aj na základe osobných kontaktov. So svojimi čitateľmi beseduje v knižniciach i kníhkupectvách.zdôvodnila rozhodnutie písať literatúru pre mladých dospelých v rozhovore pre TASR Miroslava Varáčková.Vo svojich knihách, ktoré vychádzajú aj v Českej republike, sa venuje prevažne ťažkým témam.vyhlásila autorka. V novom trpko-sladkom románe prináša príbeh 17-ročnej Táni, ktorej matka je alkoholička, nestará sa o ňu, nedáva jej peniaze, a tak "grafitové dievča" musí kradnúť, aby malo čo jesť. Hlavná hrdinka kráča v ústrety bezútešnej budúcnosti - doštudovať s odretými ušami, nájsť si najpodradnejšiu prácu v meste a dúfať, že ju už nechytia policajti. Táňa to v živote nemá ľahké. Varáčková opäť vytvorila nezabudnuteľnú hrdinku, ktorá sa v krutej slovenskej realite nebojí postaviť predurčenému osudu, chytiť život do vlastných rúk a pokúsiť sa vybudovať si svetlejšiu budúcnosť.Kniha osloví mladých aj pôsobivým grafickým dizajnom, špecifická je tiež komiksovými ilustráciami Ivany Jancíkovej, ktoré posilňujú dynamiku príbehu.komentovala knižný dizajn Alexandra Petrášová z vydavateľstva Slovart, ktoré prinieslo na trh aj Varáčkovej predchádzajúci titul Len to nikomu nepovedz a dystopiu Adaptácia.Grafitové dievča uviedli do života editor knihy Erik Fazekaš a Michal Škombár, mladý slovenský spisovateľ, ktorý sa rozhodol ísť za svojím snom napriek tomu, že trpí svalovou atrofiou. Krstilo sa grafitom.vysvetlila autorka výber krstného otca, ktorého čitatelia môžu poznať vďaka titulom Druhá šanca (2014) a Pravá tvár (2016).Miroslava Varáčková (1981) sa narodila v Bánovciach nad Bebravou. Vyštudovala gymnázium v Seredi. Živí sa výlučne písaním kníh. Žije a tvorí v Trnave. Je vydatá a má dvoch synov. Keď svojich troch chlapov vypraví do práce a do školy, vydáva sa do sveta fantázie. Každá jej nová kniha je totiž cestou, na ktorú sa so svojimi hrdinkami vydá. Píše príbehy najmä pre dievčatá v tínedžerskom veku a ženské romány. Viaceré z jej románov sa radia do žánru fantasy. Grafitové dievča (2017) je jej dvanásta kniha. Medzi jej najznámejšie a čitateľmi najobľúbenejšie patria dystopie Adaptácia (2015) a Prežila som svet (2011) a knihy pre dospievajúce dievčatá Len to nikomu nepovedz (2015), Nepobozkaná (2014), Láska z ulice (2014) a Tri kroky do pekla (2013). V septembri by sa mal objaviť autorkin ďalší titul, ktorému dala pracovný názov Drž ma, keď padám.