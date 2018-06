Džafarí: Irán nebude zvyšovať dolet svojich balistických rakiet

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 19. júna (TASR) - Irán nemá v pláne zvýšiť dolet svojich balistických rakiet. S odvolaním sa na vyhlásenie veliteľa revolučných gárd generála Mohammada Alího Džafarího o tom v utorok informovala agentúra Tasním.Džafarí poznamenal, že Irán síce má vedeckú kapacitu na to, aby dosiahol zvýšenie doletu svojich rakiet, aleDodal, že väčšina nepriateľov Iránu sa nachádza už v okruhu 2000 kilometrov.Agentúra AP pripomenula, že najvyšší iránsky vodca ajatolláh Alí Chameneí vlani nariadil obmedziť dolet iránskych balistických rakiet na 2000 kilometrov.Dolet 2000 kilometrov je podľa Teheránu dostatočný na to, aby iránske rakety zasiahli väčšinu cieľov na Blízkom východe vrátane Izraela a amerických vojenských základní v tejto oblasti. Teherán už viackrát vyhlásil, že jeho program vývoja balistických rakiet má čisto obranný charakter.Irán v roku 2015 podpísal medzinárodnú dohodu, na základe ktorej výmenou za obmedzenie svojho jadrového programu získal zrušenie medzinárodných sankcií. USA však tento rok od tejto dohody odstúpili, zatiaľ čo ostatní signatári - Francúzsko, Británia, Nemecko, Čína, Rusko, EÚ - sa ju snažia zachovať.Medzi európskymi signatármi panuje názor, že súčasťou jadrovej dohody by mal byť aj raketový program Iránu, s čím však Teherán nesúhlasí.