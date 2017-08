Džavád Zaríf: Trump chce sabotovať jadrovú dohodu s Iránom

Na archívnej snímke iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 5. augusta (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Džavád Zaríf dnes varoval Európsku úniu, že americký prezident Donald Trump chce sabotovať jadrovú dohodu z roku 2015 a obviniť z toho Irán.povedal Zaríf v Teheráne na stretnutí so šéfkou zahraničnej politiky EÚ Federicou Mogheriniovou.Podľa stránky rezortu iránskej diplomacie, na ktorú sa odvoláva agentúra DPA, Mogheriniová uistila Teherán, že EÚ bude dôsledne dodržiavať jadrovú dohodu a bude sa snažiť presvedčiť Spojené štáty o jej výhodách. Zároveň vyzvala všetky strany, aby dovtedy nepodnikali neuvážené kroky.Témami stretnutia boli i rozšírenie spolupráce Iránu a EÚ v rôznych oblastiach, ako aj regionálne otázky vrátane situácie v Sýrii, Jemene, Bahrajne a Iraku.Mogheriniová sa dnes stretla aj so staronovým iránskym prezidentom Hasanom Rúhaním, na inaugurácii ktorého sa zúčastnila. Ten označil dohodu za dôležitý krok k svetovému mieru. Irán si podľa neho plní všetky svoje povinnosti a bude tak robiť aj naďalej, no Trumpova politika vyvoláva v Iráne pochybnosti a nedôveru.Zaríf už minulý týždeň povedal, že Trump chce Irán dotlačiť k odstúpeniu od jadrovej dohody, Teherán sa však k tomu nedá vyprovokovať a mieni využívať všetky jej privilégiá, najmä ekonomické. Ak to však v dlhodobom horizonte nebude zaručené, odstúpenie Iránu od dohody nie je vylúčené, varoval Zaríf.