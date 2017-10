Džihádistova matka-konvertitka dostala desať rokov väzenia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 6. októbra (TASR) - Na najvyšší možný trest desiatich rokov väzenia odsúdili dnes v Paríži konvertitku, ktorá až do krajnosti podporovala svojho syna, jedného z lídrov Francúzov bojujúcich v radoch džihádistov z Islamského štátu (IS).Christine Rivierová (51) navštívila v rokoch 2013-2014 trikrát syna bojujúceho v Sýrii. V zmysle obžalobya prispela k posilneniu IS v logistickej oblasti, keď viacerým mladým ženám pomohla v ceste za synom Tylerom Vilnusom.V zdôvodnení verdiktu súd konštatoval, že žena sa namiesto pokusu preorientovať syna na správnu cestu rozhodla pre presný opak a ešte ho povzbudzovala v jeho konaní. Navyše sa podieľala aj na nábore dobrovoľníčok v Európe, z ktorých sa viaceré stali manželkami džihádistov.Argumentáciu obžalovanej, že sa usilovala iba vyhovieť svojmu najmladšiemu synovi, súd zmietol zo stola.Kým zvyšní členovia rodiny zostali kresťanmi, ženin najmladší syn konvertoval na islam v roku 2011 a jeho matka, s ktorou ho spájal mimoriadne úzky zväzok, o rok neskôr. Obaja sa rýchlo zradikalizovali.Konvertitku, ktorej cieľom bolo podľa obžaloby udržať syna v závislosti a vytvoriť s ním "nesmrteľný pár" v podmienkach džihádu, zadržali 2. júla 2014 v byte jej staršieho syna, keď sa chystala vycestovať opäť do Sýrie.Obžalovaná v súdnej sieni popierala podporu IS či účasť na bojoch, aj keď je v záberoch zo Sýrie viditeľná so zbraňou v ruke. Navyše sa podľa jednej z fotografií zverejnených na sociálnych sieťach zúčastnila na vražde istej ženy, čo obžalovaná zdôvodnila slovami, že chcela iba ukázať širokej verejnosti, ako vyzerá tamojšia realita.Najmladšieho syna odsúdenej zadržali v júli 2015 v Turecku a momentálne ho väznia vo Francúzsku. Ide o muža, ktorý riadil skupinu Francúzov v radoch džihádistov z IS v Sýrii. Tyler Vilnus čelí obvineniu, že bol súčasťou teroristickej bunky, ktorá zorganizovala a zrealizovala sériu teroristických útokov v Paríži z 13. novembra 2015 so 130 obeťami na životoch.