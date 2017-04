Džudista Matej Poliak si po bronze na ME robí zálusk aj na OH

Na snímke Matej Poliak, bronzový medailista z ME mužov a žien v džude vo Varšave počas tlačovej konferencie v Bratislave 24. apríla 2017. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Slovenskému džudu svitá na lepšie časy. V mládežníckych kategóriách získali nedávno reprezentanti niekoľko kovov, vrchol však je bronzová medaila, ktorú na 66. seniorských majstrovstvách Európy vo Varšave vybojoval Matej Poliak v hmotnosti do 66 kilogramov. O tom, že by to nemusel byť v blízkej budúcnosti posledný medailový úspech, hovoril aj jeho osobný tréner Jozef Krnáč.Držiteľ striebra z OH 2004 v Aténach pripravuje Poliaka v Národnom športovom centre (NŠC) a ich spolupráca priniesla prvý veľký úspech.povedal Poliak na pondelňajšom brífingu.Cesta za kovom prebiehala nečakane, ale ako priznali Poliak i Krnáč, všetko do seba zapadlo ako puzzle. V 1. kole mal 24-ročný reprezentant za súpera Kesidisa z Cypru. Štvorminútový súboj zvládol podľa očakávania a zvíťazil na waza-ari.priznal Poliak. V 2. kole narazil na podstatne kvalitnejšieho súpera, obhajcu titulu Margvelašviliho z Gruzínska, ktorý v tomto roku zvíťazil na turnaji Grand Prix v Düsseldorfe a na Grand Slame v Paríži skončil tretí:V treťom, už štvrťfinálovom kole sa bojovalo o víťaza B-skupiny a na Poliaka čakal Turek Sinan Sandal.opísal slovenský džudista dôležité momenty z ME. V semifinále čakal na Poliaka Ukrajinec Georgij Zantaraia, bývalý majster Európy a sveta:Po prehre na Poliaka čakal súboj o bronz proti Izraelčanovi Baruchovi Šmailovovi.dodal Poliak.Pred turnajom mu veril málokto, najmä po začiatku prípravy, ktorá nebola ideálna.povedal džudista, na ktorého teraz čaká ďalšia príprava, jej vrcholom bude augustový svetový šampionát v Budapešti.dodal s úsmevom Poliak.Úspech svojho zverenca považuje tréner Krnáč za odraz toho, ako v súčasnosti vyzerá stav slovenského džuda:Krnáč by po najväčšom úspechu s Poliakom rád získal aj ďalšie, hoci vie, že cesta je dlhá a nie jednoduchá.dodal pre TASR Krnáč.V ére samostatnosti sa Slováci už šesťkrát tešili na ME z medaily (0-3-3). Predtým naposledy to dokázal v Rotterdame Boris Novotný v roku 2005, vďaka Poliakovi sa zrodila ďalšia po 12 rokoch.