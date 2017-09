Džudista Peter Žilka vydržal na MS až do 3. kola

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Budapešť 1. septembra (TASR) - Na majstrovstvách sveta v Budapešti slovenský džudista Peter Žilka v hmotnosti do 90 kg vybojoval až tri zápasy, aby po dvoch víťazstvách nakoniec v 3. kole prehral s Nacifom Eliasom z Libanonu na waza-ari a na šampionáte skončil.Žilka mal v 1. kole príjemného súpera, Iniki Uera z najmenšieho ostrovného štátu Nauru pôsobil síce exoticky, no na slovenského borca ani zďaleka nestačil. Žilka ho už po 49 sekundách nožnou technikou hodil na ippon. V ďalšom kole na neho čakal Fín Jaakko Alli, síce známejší, no v 25 rokoch zatiaľ bez výraznejšieho úspechu, pochváliť sa mohol najmä dvoma prvenstvami na turnajoch Európskeho pohára. So slovenským džudom prišiel Fín do kontaktu dvakrát, keď ho dva razy pred tromi rokmi zdolal Milan Randl.Žilka zvládol zápas s Fínom v László Papp aréne s prehľadom. Alli sa snažil presadiť hlavne chvatom učimata, no nikdy ho nedotiahol ani do polovice. Žilka v druhej minúte zápasu za koši-guruma získal waza-ari, 1:40 minúty pred koncom Fína od ipponu zachránilo len to, že padol na brucho. Žilka ho v ďalšom priebehu k ničomu nepustil a postúpil do 3. kola. Narazil v ňom na exotického borca z Libanonu, skúseného Nacifa Eliasa, bývalého Brazílčana, pred tromi rokmi strieborného na Ázijských hrách v Incheone, vlani na ázijskom šampionáte v Taškente druhého, v tomto roku prvého na turnaji Pan American Open v Buenos Aires.Elias sa ukázal vo veľmi dobrom svetle, bol nižší, s pevným ťažiskom a Žilka sa ťažko presadzoval čo len v úchope. Obaja ukázali aktívne džudo, v 2. minúte rozhodca Žilku napomínal a v 97. sekunde sa zrodil rozhodujúci nástup Libanončana. Získal waza-ari, navyše Žilka zaťažil svoje konto aj ďalším šidóm a dve napomínania už boli kritické. Pre Žilku bolo dobré, že sa vyhol ďalším technikám súpera a štyri sekundy pred koncom ukázal ešte ďalšiu snahu, možno najvydarenejšiu v štvorminútovom zápase, ktorá mu však efekt nepriniesla.Na MS uzavrie bilanciu slovenského džuda v sobotu Milan Randl v hmotnosti do 100 kg.