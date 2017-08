Džudistu Seisenbachera zatkli v Kyjeve, čelí obvineniam zo zneužívania

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Viedeň 2. augusta (TASR) - Dvojnásobného olympijského šampióna v džude Petra Seisenbachera zatkli v Kyjeve v súvislosti so sexuálnymi obvineniami. Bývalý rakúsky reprezentant čelí obvineniam zo zneužívania dvoch dievčat, ktoré v minulosti trénoval, no ešte v decembri sa nedostavil na viedenský súd a rakúske úrady odvtedy nemali informácie o jeho pobyte.Seisenbachera zatkla ukrajinská polícia v utorok a krátko nato požiadal viedenský súd o jeho vydanie.Päťdesiatsedemročný bývalý šampión sa 19. decembra nedostavil na súdne pojednávanie vo Viedni. Podľa žaloby začal v roku 1999 vo Viedni zneužívať jedenásťročné dievča, čo trvalo až do jej štrnástich rokov. Jeho druhou obeťou bolo trinásťročné dievča. Obe ženy podali žaloby v roku 2013.Zároveň čelí aj obvineniu z pokusu o zneužívanie šestnásťročného dievčaťa v roku 2001 na tréningovom kempe v Chorvátsku. Ak ho uznajú vinným, hrozí mu desať rokov za mrežami.Seisenbacher je prvý džudista, ktorému sa podarilo obhájiť zlato na olympijských hrách. Prvýkrát triumfoval v Los Angeles 1984 a dokázal to aj o štyri roky neskôr v Soule. Naposledy pracoval ako hlavný tréner Azerbajdžanu, ten priviedol k dvom strieborným medailám na OH v Riu de Janeiro. Predtým viedol Gruzínsko. Informovala o tom agentúra APA.