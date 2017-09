Džudo: Na Európskom pohári v Bratislave víťazstvo Petra Žilku

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 10. septembra (TASR) - Na 5. ročníku Európskeho pohára v džude sa v bratislavskej Hant aréne na Pasienkoch naplno presadil zo slovenských džudistov Peter Žilka. V hmotnostnej kategórii do 90 kg zvíťazil, keď vo finále v súboji s Čechom Jiřím Petrom dominoval a zdolal ho na ippon.Žilka si postupne poradil so Slovincom Lackovičom, Ukrajincom Rakitom, Talianom Di Guidom, v semifinále na waza-ari aj s Poliakom Kozlowským. Finále proti Čechovi Petrovi mal jasne pod kontrolou. Viedol na waza-ari a 35 sekúnd pred koncom zvíťazil na ippon.V Hant aréne na Pasienkoch sa zišla rekordná účasť 366 mužov a žien z 32 krajín, medzi ktorými sa snažili aj 15 slovenskí džudisti a štyri džudistky. Väčšinou však zbierali len skúsenosti a málokto vyhral čo len jeden súboj. Medzi ženami obsadila v hmotnosti do 57 kg Viktória Majorošová 5. miesto, keď dvakrát zvíťazila a dvakrát prehrala, v rozhodujúcom súboji s Nemkou Starkeovou na ippon.Matej Hajas v -100 taktiež dvakrát zvíťazil, až ho nakoniec v repasáži zdolal na waza-ari Litovec Simonis, a obsadil 7. miesto.Umiestnil sa aj Dušan Hegedus v kategórii do 90 kg s 9. miestom, s dvoma víťazstvami a s dvoma prehrami, v repasáži ho zastavil Holanďan Van Empelen s ipponom.