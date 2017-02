E. Antošová: Je dôležité vedieť, kto vlastní slovenskú pôdu

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. februára (TASR) – Návrh novelizácie Ústavy SR, ktorý súvisí s ochranou pôdy, nespadol z neba. Je výsledkom dlhých rokovaní so zástupcami vidieckej platformy či s odborníkmi z ministerstva pôdohospodárstva. Uviedla to jedna z predkladateliek návrhu zákona Eva Antošová (SNS).zdôvodnila Antošová.Zároveň priblížila, že tento návrh zákona má byť rámcovým a po ňom budú nasledovať ďalšie, po ktorých volajú aj opoziční poslanci.avizovala Antošová s tým, že je dôležité vedieť, kto vlastní slovenskú pôdu.Opozičný poslanec Martin Fecko (OĽaNO-NOVA) priblížil, že doteraz sa skôr zákony týkajúce sa pôdy len novelizovali. Preto je presvedčený, že je potrebné legislatívu vycibriť.Upozornil aj na to, že na Slovensku je veľký problém s rozdrobenosťou pôdy aj s jej cenou.skonštatoval Fecko. Podľa neho by mali pri tejto problematikedodal Fecko.Poslanci koaličnej SNS chcú ústavným zákonom zabrániť špekulatívnemu výkupu slovenskej pôdy ústavnou formou. Podľa strany je za špekulatívny výkup poľnohospodárskej pôdy potrebné považovať jej výkup, s cieľom nevyužívať poľnohospodársku pôdu na účely poľnohospodárstva. V budúcnosti tak Slovensku hrozí, že bude ohrozená potravinová bezpečnosť štátu a v neposlednom rade by mal špekulatívny výkup poľnohospodárskej pôdy za následok ohrozenie postavenia domácich poľnohospodárov, ktorí sa v súčasnosti nemôžu finančne rovnať s poľnohospodármi na spoločnom európskom trhu.