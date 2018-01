E. Burns sa uchytil pred filmovou kamerou aj na režisérskej stoličke

Edward Burns, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York/Bratislava 29. januára (TASR) - Americký herec, scenárista, režisér a producent Edward Fitzgerald Burns bude mať v pondelok 29. januára 50 rokov.V roku 2010 si na filmovom festivale v americkom Bostone (Boston Film Festival) prevzal ocenenie v kategórii Najlepší režisér za réžiu romantickej komédie Nice Guy Johnny (2010), ku ktorej zároveň napísal scenár a v ktorej sa predviedol aj ako herec.Edward Fitzgerald Burns sa narodil 29. januára 1968 v newyorskom obvode Queens v Spojených štátoch amerických (USA) do írsko-americkej rodiny. Po stredoškolských a vysokoškolských štúdiách pracoval ako asistent na televíznom magazíne Entertainment Tonight a zbieral skúsenosti pred i za filmovou kamerou.Svoju kariéru poňal netradične a ako producent, režisér, scenárista a herec sa uviedol komédiou The Brothers McMullen (Bratia McMullenovci, 1995), ktorá sa dočkala uznania kritiky i pozitívneho diváckeho ohlasu. Na filmovom festivale Sundance (Sundance Film Festival) v 1995 roku získala snímka Veľkú cenu poroty (Grand Jury Prize). Zisk druhého ocenenia, Zvláštnej ceny poroty (Grand Special Prize) z filmového festivalu Deauville (Deauville Film Festival) v rovnakom roku, umožnil Edwardovi Burnsovi ďalšiu prácu v profesionálnych podmienkach.V autorských dielach, balansujúcich medzi drámou a komédiou a ovplyvnených tvorbou Woodyho Allena, vychádzal Burns z dôverne známeho írskeho prostredia. Pôsobivosť svojej prvotiny však dodnes nedosiahol. Hlavné herecké úlohy stvárnil vo svojich filmoch She's the One (Ona, jedine ona, 1996) a No Looking Back (Neobzeraj sa späť, 1998). Okrem ďalších si zahral napríklad aj v slávnej vojnovej dráme Stevena Spielberga Saving Private Ryan (Zachráňte vojaka Ryana, 1998), bo boku Roberta De Nira sa predstavil v kriminálnom trileri 15 Minutes (15 minút, 2001) a zaujal aj v romantickej komédii Sidewalks of New York (Ulice New Yorku, 2001).Hereckú filmografiu Edwarda Burnsa dopĺňajú tiež známe tituly Life or Something Like It (Život alebo niečo také, 2002), The Holiday (Prázdniny, 2006), 27 Dresses (27 šiat, 2008), One Missed Call (Zmeškaný hovor, 2008) alebo Man on a Ledge (Muž na hrane, 2012). Ako režisér a scenárista sa podpísal napríklad aj pod snímky The Groomsmen (Pánska jazda, 2006), Purple Violets (Kúzlo prvej lásky, 2007) či Newlyweds (2011).V roku 2003 sa filmový tvorca a herec Edward Burns oženil s topmodelkou Christy Turlingtonovou, s ktorou má dve deti.