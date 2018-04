E. Červeňáková: Zdravotné sestry na Slovensku skutočne chýbajú

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. apríla (TASR) – Zdravotné sestry na Slovensku skutočne chýbajú, tvrdí to poslankyňa NR SR Elena Červeňáková (OĽaNO). Upozornila, že vláda v programovom vyhlásení opakovane deklarovala, že pacient je pre ňu na prvom mieste a zdravotníci by mali byť spravodlivo a transparentne odmeňovaní, no nedostatok sestier až doteraz vytrvalo popierala.Červeňáková tvrdí, že nedostatok sestier je reálnym a vážnym problémom a v súčasnosti sa to potvrdzuje pri riešení situácie v Národnom onkologickom ústave (NOÚ).upozornila Červeňáková, podľa ktorej si Kalavská od tejto pomoci sľubuje zníženie čakacích lehôt na operácie. Poslankyňa sa pýta, či je desaťpercentné navýšenie miezd zo sociálneho balíka pre ne dostatočnou motiváciou.Aj tieto zásadné nedostatky majú podľa Červeňákovej za dôsledok to, že sestry opúšťajú slovenské zdravotníctvo a odchádzajú za prácou do zahraničia, kde sú adekvátne ohodnotené.doplnila poslankyňa.Ministerka zdravotníctva v stredu (25.4.) po rokovaní vlády uviedla, že v najbližšej dobe by sa mohli znížiť čakacie lehoty na operácie. Poznamenala, že pomoc NOÚ prisľúbili sestry z ARO oddelení nemocníc v pôsobnosti rezortu.vysvetlila Kalavská.