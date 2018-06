E. Chmelár predniesol Tieňovú správu o stave republiky

Na snímke kandidát na post prezidenta SR Eduard Chmelár počas tlačovej konferencie na tému: Predstavenie jedeného z prvých dôležitých projektov svojej kandidatúry na post prezidenta SR a prednes zásadného vystúpenia pod názvom Tieňová správa o stave Slovenskej v Bratislave 14. júna 2018. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júna (TASR) – Politický analytik a pedagóg Eduard Chmelár usilujúci sa o kandidatúru na prezidenta SR predniesol vo štvrtok Tieňovú správu o stave Slovenskej republiky. Je totiž presvedčený, že prezidentskí kandidáti by mali verejnosti aj takýmto spôsobom ukázať svoju kompetentnosť. V prejave vyzval na diskusiu o novej spoločenskej zmluve, ktorá by mohla vyústiť do prijatia novej Ústavy a zadefinovania Druhej Slovenskej republiky, a tiež na posilnenie právomocí hlavy štátu, ktorú vyberajú občania v priamej voľbe.Viac ako trištvrtehodinový prejav si v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave vypočuli aj exprezidenti Ivan Gašparovič a Rudolf Schuster. Chmelár pre TASR vysvetlil, že od prezidentského kandidáta je korektné, aby nielen kritizoval, ale aj ukázal, ako si predstavuje výkon funkcie.vysvetlil zmysel jeho aktivity.Doterajším správam o stave republiky Chmelár vyčíta, že neprinášajú riešenia, ale sú glosovaním udalostí. Za takú označil aj správu, ktorú v stredu (13.6.) predniesol v parlamente Andrej Kiska.vysvetlil.V tieňovej správe Chmelár konštatoval, že Slovensko nemá sformulované svoje dlhodobé ciele, pričom čelí politickému a morálnemu rozkladu spoločnosti, ktorá stráca dôveru v štát. Nebezpečným sprievodným javom je úplná strata tolerancie, pričom prehlbujúca sa polarizácia spoločnosti smeruje k jej rozkladu, na čo podľa Chmelára politici ani médiá dostatočne nereagujú.Súčasnú vládnucu garnitúru Chmelár kritizoval za to, že jej najväčšou prioritou sú výdavky na zbrojenie. Z jeho pohľadu by bolo efektívnejšie nasmerovať dve percentá DHP deklarované ako cieľ v tejto oblasti do vedy a výskumu. Vyzval na väčšie reflektovanie klimatickej zmeny, na rozsiahlejšiu podporu kultúry a nasmerovanie väčšieho množstva financií do školského systému.povedal.Otázka novej Ústavy je podľa Chmelára príkladom vyslovene prezidentskej témy. Je presvedčený, že súčasná splnila historický cieľ, vyčerpala sa a v súčasnosti nedokáže efektívne riešiť problémy Slovenska. Prijatie nového základného zákonu štátu vidí ako najlepšiu cestu k prekonaniu súčasných sporov a napätia v spoločnosti.ozrejmil.Slovensko čelí podľa Chmelára problémom súvisiacim s deľbou moci v štáte, medzi nimi i neadekvátnemu postaveniu prezidenta, ktorého legitimita bola posilnená priamou voľbou, ale jeho kompetencie ostali na ceremoniálnej úrovni.vysvetlil pre TASR s tým, že terajší stav je narušením pôvodného ducha Ústavy. Chmelár nie je zástancom prezidentského modelu, za vzor dal susedné Poľsko, kde hlava štátu má zákonodarnú iniciatívu a jej veto môže parlament prelomiť až trojpätinovou väčšinou.