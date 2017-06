E. Heger: Výdavky na zmeny pri virtuálnej pokladnici sú zbytočné

Na archívnej snímke poslanec Eduard Heger (OĽaNO) počas 11. schôdze Národnej rady SR. Bratislava, 22. novembra 2016. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. mája (TASR) - Používanie virtuálnej registračnej pokladnice sa má upraviť. Koaličná strana SNS navrhuje zrušenie mesačného limitu 3000 pokladničných bločkov. Návrhom novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa poslanci Národnej rady SR zaoberali na záver prvého rokovacieho dňa 18. schôdze.Opozičný poslanec Eduard Heger (OĽaNO-NOVA) upozornil na to, že virtuálna registračná pokladnica nie je v súčasnosti do veľkej miery využívaná. "" vyčíslil Heger. Preto je podľa neho potrebné zvážiť načasovanie týchto zmien, a to aj v súvislosti s revíziou verejných výdavkov. "" uviedol Heger. Žiadal, aby predkladatelia vyčíslili, o koľko by vďaka prijatiu týchto zmien mal vzrásť výber daní. "" doplnil Heger.Novela zákona okrem zrušenia limitov má umožniť opätovné používanie aj tým podnikateľom, ktorí pre prekročenie počtu vydaných bločkov ukončili jej využívanie.Jeden z predkladateľov Radovan Baláž (SNS) priblížil, že po zrušení limitu volajú samotní podnikatelia. "" priblížil Baláž. Podľa jeho slov v súčasnosti je do systému virtuálnych pokladníc zaregistrovaných zhruba 30.000 používateľov a trend registrovaných používateľov z mesiaca na mesiac rastie. Táto zmena má stáť zhruba 3,1 milióna eur. "" priblížil Baláž.Národniari očakávajú, že tieto zmeny by mali mať pozitívny vplyv na výber daní. "" očakáva Baláž. Pripomenul tiež, že v súčasnosti je veľký problém pri kontrole klasických pokladníc.Poslanci sa vrátia do parlamentných lavíc v stredu (14.6.). Okrem návrhov zákonov ich dopoludnia čaká aj vystúpenie prezidenta SR Andreja Kisku. Prednesie im svoju správu o stave republiky. Členovia vlády si ho vypočuť neprídu. Budú totiž na pravidelnom rokovaní kabinetu.