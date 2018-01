E. Jurinová a J. Viskupič sa vzdávajú mandátov poslancov NR SR

Jozef Viskupič (OĽaNO) počas 23. schôdze NR SR sa vzdal mandátu poslanca NR SR. Archívna snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 5. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za hnutie OĽaNO Erika Jurinová, Jozef Viskupič sa vzdávajú poslaneckých mandátov a budú sa venovať len výkonu funkcie predsedov Žilinského resp. Trnavského samosprávneho kraja. Oznámili to v piatok na tlačovej konferencii v Bratislave.uviedla Jurinová. Pripomenula, že počas pôsobenia v NR SR predložili množstvo návrhov zákonov, pri ktorých vychádzali z podnetov ľudí a ktoré v parlamente neprechádzali preto, že OĽaNO je opozičnou stranou. "dodala Jurinová.Aj Viskupič zdôraznil, že rozhodnutie vzdať sa poslaneckých mandátov je dôkazom splnenia sľubu, ktorí dali voličom, slovenskej verejnosti a on osobne aj občanom Trnavského samosprávneho kraja. Po nástupe do vedenia žúp a oboznámení sa s agendou a stavom župných úradov sa podľa neho potvrdila programová priorita hnutia "nereťaziť" funkcie.vyhlásil Viskupič. Zároveň vyzval poslanca NR SR a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava Bašku (Smer-SD), aby zvážil svoje rozhodnutie, z úcty k občanom kraja sa pridal k ich kroku a venoval sa len jednej funkcii.Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Richard Vašečka v tejto súvislosti informoval, že hnutie opakovane predloží na rokovanie parlamentu návrh zákona, ktorý by zakazoval súčasné vykonávanie mandátu poslanca NR SR a exekutívnej funkcie starostu obce, primátora mesta či predsedu VÚC. Vašečka tiež potvrdil, že za Viskupiča a Jurinovú prídu do parlamentu historička Natália Milanová a zdravotná sestra Elena Červeňáková.