E. JURINOVÁ: Je najvyšší čas, aby bol ŽSK najlepším miestom pre život

Žilina 30. októbra (TASR) – O post predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa ako jediná žena uchádza poslankyňa Národnej rady (NR) SR Erika Jurinová, kandidátka koalície Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sloboda a Solidarita (SaS), Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), NOVA a Občianska konzervatívna strana (OKS). V prípade úspechu vo voľbách by sa mandátu poslankyne vzdala, aby mohla viesť kraj na plný úväzok. V rozhovore pre TASR uviedla, že program stavia na štyroch pilieroch - budovaní ciest a infraštruktúry, zlepšení zdravotnej starostlivosti, zlepšení sociálnej starostlivosti a vzdelávania.Aj ľudia v Žilinskom kraji si zaslúžia, aby sme im župu vrátili z rúk politickej strany a jej oligarchov. Je najvyšší čas, aby sa župa začala rozvíjať tak, aby bola najlepším miestom pre život jej obyvateľov, aby nemuseli rozmýšľať nad odchodom za lepším životom do iných častí Slovenska alebo Európy. To sú dôvody, pre ktoré som sa rozhodla uchádzať s mojím tímom o dôveru voličov.Zostali by ste v prípade úspechu vo voľbách aj poslankyňou Národnej rady SR?Po zvolení sa vzdám mandátu poslankyne NR SR. Ak chcem viesť kraj zodpovedne a tak, aby sa rozvíjal, potrebujem sa mu venovať naplno. Nie na "čiastočný úväzok".Župa nemusela pohnúť prstom a viezla sa na celosvetovom ekonomickom raste. Doterajšie vedenie nevyužilo veľký ekonomický rast na rozvoj potenciálu regiónu, na rozvoj kvality poskytovaných služieb a dobudovávanie infraštruktúry. Nahrávanie zákaziek spriazneným firmám brzdí spravodlivú súťaž, a tým aj lepšie využívanie zdrojov. Väčšia podpora lokálnych firiem, nápaditá propagácia kraja a zvyšovanie úrovne služieb je cesta k zvyšovaniu príjmov, ekonomickému rastu regiónu a rastu životnej úrovne obyvateľov.Na všetky, v ktorých má župa kompetencie. Nemôžeme zanedbať žiadnu oblasť. Za najdôležitejšie považujem štyri piliere. Budovanie ciest a infraštruktúry, zlepšenie zdravotnej starostlivosti, zlepšenie sociálnej starostlivosti a vzdelávanie. Toto sú piliere, na ktorých staviam a sú naozaj zamerané najviac na ľudí. Aby sa zlepšili všetky poskytované služby, ktoré kraj ponúka pre svojich občanov.Predovšetkým však vnímam veľký deficit v obnove župných ciest, aj v budovaní národných projektov, D1, D3, R3 a skvalitňovaní zdravotnej starostlivosti.Dôležité je najmä, aby boli podporené projekty, ktoré pomôžu rastu ekonomiky kraja. Kraj potrebuje akčný plán využitia svojho ekonomického potenciálu. Z jeho pohľadu sú najdôležitejšie oblasti infraštruktúra – cesty, prístrojové zabezpečenie nemocníc a dobudovanie odborných pracovísk, rekonštrukcia a príprava na nárast potrieb sociálnych služieb, rozvoj stredného školstva, zjednodušovanie služieb štátu a predovšetkým podpora aktivity, tvorivosti a šikovnosti ľudí. Pretože o úspešnosti kraja rozhodujú ľudia, ktorí v ňom žijú. Nie tí, ktorí z neho utekajú.