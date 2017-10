E. Jurinová: Novela zákona o ÚPN je likvidačná a ústav pochová

Na snímke Ústav pamäti národa. Foto: TERAZ.sk/Andrej Galica Foto: TERAZ.sk/Andrej Galica

Bratislava 12. októbra (TASR) - Novela zákona o Ústave pamäti národa (ÚPN), ktorú dnes v pléne napriek vetu prezidenta Andreja Kisku presadila koaličná väčšina, je likvidačná. Na tlačovej konferencii to vyhlásila opozičná poslankyňa Erika Jurinová (OĽaNO).odkázala Jurinová.Janka Šípošová, ktorá zastupuje dcéry politických väzňov, pripomenula, že bola napísaná výzva a petícia, ktoré boli poslané aj predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi (SNS), a nedostali ani formálnu odpoveď.uistila Šípošová.Podľa Jána Budaja (OĽaNO) dnešné hlasovanie, ktorým koalícia prelomila veto prezidenta Andreja Kisku, znovu vrátilo do hry otázku, či si Most-Híd naozaj postavil most späť do 90. rokov.odkázal.Budaj je presvedčený, že v prospech práce ÚPN svedčí aj dnešný verdikt Ústavného súdu SR, ktorý v kauze sporu ústavu s českým politikom Andrejom Babišom rozhodol v prospech ÚPN.uzavrel.Z dnešného hlasovania koalície je sklamaná aj iniciatíva Pamätaj.uviedol hovorca iniciatívy Juraj Šeliga.Podľa jeho slov poslanci vládnej koalície ignorovali a nepočúvali hlas mladých ľudí, čoho dôkazom je práve ich hlasovanie.Väčšina poslancov NR SR dnes odmietla pripomienky prezidenta Andreja Kisku a 79 hlasmi opätovne schválila novelu zákona o ÚPN. Právna norma prináša viaceré zmeny vo fungovaní ústavu.Krajňák však napokon nemusí skončiť vo funkcii 15. októbra 2017, teda skôr, ako mu uplynie funkčné obdobie. Hoci kritizovaná koaličná novela s tým pôvodne počítala, plénum v septembri odobrilo zmenu, ktorá toto opatrenie vypustila. Pozmeňujúci návrh predložila koaličná poslankyňa Edita Pfundtner z Mosta-Híd, hlasovalo zaň 124 poslancov. Takto zmenený koaličný zákon potom podporilo 77 poslancov."Pozmeňovák" Krajňákovi však nezaručuje zotrvanie vo funkcii do konca jeho obdobia. Závisieť to bude aj od toho, ako si šéf správnej rady bude plniť svoje zákonné povinnosti. Po novom si bude šéfa voliť aj odvolávať správna rada sama. Tá má deväť členov, päť z nich volí parlament, dvoch vláda a dvoch vymenúva prezident.