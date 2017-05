E.Jurinová: Úprava pre starodôchodcov obsahuje legislatívne míny

Erika Jurinová Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 9. mája (TASR) – Je pozitívne, že vláda prišla s návrhom na úpravu dôchodkov starodôchodcov, právna norma však obsahuje viaceré legislatívne míny. Počas rokovania o novele zákona o sociálnom poistení z dielne rezortu práce to uviedla opozičná poslankyňa Erika Jurinová (OĽaNO-NOVA).adresovala rezortu práce Jurinová.Ďalším problémom je podľa nej napríklad voľba metódy vyrovnania rozdielov pri dôchodkoch. "tvrdí Jurinová.Ministra práce sa pýtala, prečo sa dôchodky neprepočítajú podľa pravidiel nastavených schémou z roku 2004.doplnila Jurinová.Podľa koaličnej poslankyne Irén Sárközy (Most-Híd) je aktuálna novela zákona najkomplexnejšia, hoci v minulosti už boli čiastočne zvyšované dôchodky starodôchodcom. "skonštatovala Sárközy. Novela sa podľa jej slov vzťahuje na širší okruh poberateľov dôchodkov.priblížila Sárközy.Na kritiku Jurinovej reagoval aj minister práce Ján Richter (Smer-SD). Upozornil, že rok sa už diskutuje o tejto novele zákona a bol dostatočný priestor, aby sa vyjadrili aj opoziční poslanci. Zásadné pripomienky k právnej norme nemali ani sociálni partneri. "reagoval v pléne Richter.Rezort práce navrhuje upraviť penzie tým dôchodcom, ktorí išli do dôchodku pred 1. januárom 2004. Zmeny sa majú dotknúť priznaných dôchodkov do konca roka 2003, ktoré sú nižšie ako dôchodky, ktoré boli penzistom priznané pri rovnakých zárobkoch a rovnako odpracovaných rokoch podľa nového zákona platného od 1. januára 2004. Dôchodky sa budú prepočítavať individuálne.Okrem starodôchodcov sa majú dôchodky zvyšovať aj socialistickým dôchodcom. Ide o časť starodôchodcov, ktorí išli do dôchodku do 30. septembra 1988 a ich starobný dôchodok bol priznaný z upraveného priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2333 slovenských korún (pozn. TASR, konverzný kurz bol 30,1260 SKK/EUR). Týmto ľuďom má dôchodok stúpnuť o 25,50 eura.