E.Jurinová: Voliči vyššou volebnou účasťou ukázali, že chcú zmenu

Žilina 5. novembra (TASR) – Víťazstvo vo voľbách predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eriku Jurinovú (koalícia OĽaNO, SaS, KDH, NOVA a OKS) dojalo. Získanú dôveru voličov vníma ako záväzok do budúcna. Povedala to po zverejnení neoficiálnych výsledkov, podľa ktorých získala 43,23 percenta z 83,66 percenta odovzdaných okrskových zápisníc.povedala Jurinová, ktorá po dvanástich rokoch vymení na poste predsedu Juraja Blanára. Ako uviedla, je vďačná všetkým ľuďom, ktorí prišli voliť, pretože od nich najviac záležal výsledok.poznamenala Jurinová.Doplnila, že prvé, čo urobí, keď príde do úradu bude, že sa vzdá poslaneckého mandátu.informovala.Na druhom mieste skončil Juraj Blanár (Smer-SD), ktorý doposiaľ pri 83 percentách odovzdaných okrskových zápisníc získal 29,77 percenta odovzdaných hlasov pri účasti 143. 596 voličov z 449.609 zapísaných voličov, čo predstavuje účasť 32,74 percenta.