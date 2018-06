E. Macho: Prioritami sú silný rozpočet aj definícia skutočného farmára

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Drozd Foto: TASR/Milan Drozd

Bratislava 25. júna (TASR) - Prioritami sú zachovanie silného rozpočtu, definícia skutočného farmára či podpora viazaných komodít. Povedal to v pondelok predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho po česko-slovenskom rokovaní k prvému legislatívnemu návrhu Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020.Stretnutie zorganizovala SPPK. Zúčastnili sa na ňom slovenská ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná, šéf českého agrorezortu Jiří Milek, predstavitelia príslušných výborov oboch národných parlamentov a agrárnych samospráv. Dotkli sa aj témy harmonizácie štátnej pomoci.pokračoval Macho.Matečná zhodnotila rokovania ako konštruktívne. V súvislosti s Vyšehradskou štvorkou povedala, že snahou Slovenska bude, aby sa do rokovaní o týchto témach zapojilo čo najviac okolitých krajín, ktoré majú čo povedať do spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorých sa negatívne dotkne. Zdôraznila, že možno by bol vhodný otvorený rokovací formát V4 plus.uviedla. Český minister potvrdil, že na témy majú jednotný názor. Poukázal však na obchodné reťazce a na veľké marže, ktoré majú na potraviny.dodal.