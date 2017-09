E. Macron: Garantovanie bezpečnosti Francúzov je absolútna priorita

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 5. septembra (TASR) - Za "absolútnu prioritu" označil francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes pri stretnutí s prefektmi krajiny garantovanie bezpečnosti občanov Francúzska. Súčasne prisľúbil prehodnotenie novej protiteroristickej legislatívy, ktorú by mali schváliť v priebehu jesene, a to od roku 2020.Podľa Macronových slov dôjde k vyhodnoteniu predmetného zákona v roku 2020, aby normu bolo možné vo svetle jej dovtedajšieho uplatňovania adekvátne doplniť.zdôraznil Macron.Francúzski poslanci sa normou budú zaoberať v októbri, na jej základe by sa mal 1. novembra ukončiť výnimočný stav v krajine, ktorý vyhlásili po teroristických útokoch v Paríži z 13. novembra 2015 a odvtedy šesťkrát, naposledy 6. júla, predĺžili.Návrh zákona totiž prenáša do trestného práva prostriedky využívané v boji proti terorizmu v období výnimočného stavu a umožní napríklad prefektúram nariadiť kedykoľvek domové prehliadky alebo využiť možnosť uvalenia domáceho väzenia.Francúzsky prezident sa dnešným vystúpením usiloval aj o upokojenie kritikov návrhu predmetného zákona, pretože predstavitelia ľavicových politických strán, ale aj sudcovské a advokátske profesijné organizácie sa netaja v súvislosti s ním obavami z obmedzovania ľudských práv.