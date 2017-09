E. Macron navrhol zriadenie európskej azylovej agentúry

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 26. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron navrhol dnes zriadenie európskej azylovej agentúry, ktorá by mala pomôcť pri riešení migračnej krízy. Urobil tak počas prejavu na parížskej Sorbonne, v ktorom predstavil svoje plány na reformu EÚ, informovala agentúra AP.Navrhovaná spoločná azylová agentúra by mala pomôcť zrýchliť a skoordinovať migračné procedúry. Zároveň je podľa Macrona potrebné sprísniť kontrolu hraníc EÚ a zaviesť štandardné európske preukazy totožnosti.Francúzsky prezident v tejto súvislosti varoval pred nárastom protiimigračne zameraného nacionalizmu, ktorý podľa neho protirečí princípom zjednotenej Európy poučenej z tragédií dvoch svetových vojen.vyhlásil Macron. Nacionalistické a izolacionistické tendencie sa však podľa neho vrátili, pretože sme zabudli brániť (spoločnú Európu)".V oblasti hospodárskej politiky Macron navrhol zdanenie internetových gigantov. Tie by podľa neho mali platiť dane tam, kde generujú zisky, teda v krajinách EÚ, a nie v štátoch, kde sú oficiálne registrované. Hovoril tiež o zriadení jednotného digitálneho trhu či o podpore podnikania a výskumu v oblasti internetových technológií a umelej inteligencie.