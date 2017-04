E. Macron: Ochrana Francúzov je prvoradou úlohou prezidenta

Emmanuel Macron (na archívnej fotografii. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Paríž 20. apríla (TASR) – Ochranu Francúzov označil za prvoradú úlohu hlavu štátu prezidentský kandidát Emmanuel Macron. Povedal to v súvislosti s dnešným útokom, pri ktorom bol večer v Paríži zastrelený jeden policajt. Z vlastného programu dal do pozornosti nový prístup k základnému vzdelávaniu.povedal vo vysielaní televízie France 2 Macron. Vyjadril sústrasť rodine zastreleného policajta. V rámci svojho volebného programu vyzdvihol dôležitosť základného vzdelávania. Macron by v prípade zvolenia do prezidentského úradu kládol dôraz na prvé roky školskej dochádzky, aby sa všetky deti naučili dobre písať a čítať, čo považuje za kľúčové pri ďalšom vzdelávaní aj kariére.V triedach, ktoré navštevujú deti z "problémových štvrtí" by znížil počet žiakov. Chce dosiahnuť, aby každý žiak zvládal základné učivo.Exminister Macron dodatočne odobril raketový útok USA v Sýrii. Vyhlásil, že si vie predstaviť aj francúzske presne namierené útoky s cieľom zničiť sklady chemických zbraní na sýrskom území.Presadzuje politické riešenie konfliktu v Sýrii a vyzval na odchod Asada z prezidentskej funkcie. Na druhej strane varoval pre možným kolapsom štátu po odstúpení Asada, pretože by to podľa neho viedlo k ovládnutiu sýrskeho územia teroristami.Prvé kolo prezidentských volieb čaká Francúzsko v nedeľu. Emmanuel Macron je podľa prieskumov najväčším favoritom na postup do májového druhého kola.