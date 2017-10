E. Macron plánuje v prvej polovici roku 2018 navštíviť Rusko

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Paríž 10. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron plánuje v prvej polovici budúceho roka navštíviť Rusko. Pre agentúru TASS to v pondelok potvrdilo tlačové oddelenie Elyzejského paláca.uviedlo tlačové oddelenie na otázku ohľadom Macronovej možnej účasti na Medzinárodnom ekonomickom fóre, ktoré sa bude konať v máji 2018 v Petrohrade.Elyzejský palác však nešpecifikoval, kedy presne chce francúzsky prezident zavítať do Ruska a ktoré mesto plánuje navštíviť ako prvé.dodalo tlačové oddelenie.Poradca Kremľa Jurij Ušakov predtým povedal, že Macron by mohol navštíviť Rusko ešte pred zmieneným fórom. Nevylúčil, že sa Macron na ňom zúčastní.Ušakov zároveň pripomenul, že ruský prezident Vladimir Putin po prvý raz pozval francúzskeho lídra na návštevu Ruskej federácie začiatkom leta, keď sa stretli vo Francúzsku.