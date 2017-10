E. Macron ponúkol sprostredkovanie dialógu s irackými Kurdmi

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 5. októbra (TASR) - Francúzsko by sa mohlo pokúsiť sprostredkovať dialóg medzi irackými Kurdmi a ústrednou vládou v Bagdade. Uviedol to dnes francúzsky prezident Emmanuel Macron po schôdzke s irackým premiérom Hajdarom Abádím v Paríži.Obaja lídri počas schôdzky hovorili o širokej škále otázok súvisiacich s bojom proti tzv. Islamskému štátu (IS) a obnovou irackej ekonomiky, informovala agentúra AP.Macron po rokovaniach zdôraznil, že Francúzsko podporuje stabilitu a územnú celistvosť Iraku. Hovoril pritom o potrebe dialógu, národného zmierenia a vytvorenia inkluzívneho systému vlády, ktorý by zahŕňal aj Kurdov a ďalšie menšiny žijúce v Iraku.uviedol Macron, ktorého citovala agentúra DPA.V pondelňajšom referende takmer 93 percent irackých Kurdov hlasovalo za nezávislosť. Výsledok hlasovania však podľa kurdských predstaviteľov nemá automaticky viesť k vyhláseniu samostatnosti, ale iba k ďalším rokovaniam s Bagdadom.