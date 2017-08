E. Macron považuje dohodu Los Angeles s MOV za dôležitý krok

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Paríž 1. augusta (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron ešte nepovažuje udelenie OH 2024 Parížu za hotovú vec. Uviedla to jeho kancelária po utorňajšom telefonickom rozhovore hlavy štátu s prezidentom Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasom Bachom.Predstavitelia Los Angeles sa v pondelok dohodli s MOV, že kalifornské mesto bude organizovať OH v roku 2028 a o štyri roky skôr budú OH v Paríži. MOV vyberie dejiská OH 2024 a 2028 v jednom hlasovaní. Rozhodol o tom v júli počas mimoriadneho zasadnutia vo švajčiarskom Lausanne. Voľba dejísk sa uskutoční 13. septembra v peruánskej Lime na riadnom zasadnutí výboru a bude mať iba dvoch kandidátov.citovala agentúra DPA z oficiálneho komuniké Elyzejského paláca.