E. Macron pozval Američanov venujúcich sa zmene klímy do Francúzska

Na archívnej fotografii Emmanuel Macron Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 10. februára (TASR) - Všetkých vedcov a podnikateľov z USA, ktorí sa venujú klimatickej zmene a súvisiacemu výskumu, pozval prostredníctvom Twitteru do Francúzska tamojší prezidentský kandidát Emmanuel Macron. Zareagoval tým na slová prezidenta USA Donalda Trumpa spochybňujúceho globálne otepľovanie." odkázal Macron obyvateľom USA po anglicky vo videu na Twitteri.Nezávislý prezidentský kandidát v tomto videu vyhlásil, že sám o zmene podnebia spôsobenej človekom nepochybuje. Francúzskych výskumníkov i európskych partnerov ubezpečil, že ak sa stane prezidentom, venuje dostatočné zdroje na splnenie cieľov plynúcich z parížskej klimatickej dohody.Macron svojím vyhlásením vyjadril postoj k Donaldovi Trumpovi. "" uviedol.Trump už počas predvolebnej kampane kritizoval teórie o globálnom otepľovaní ako nepodložené a prisľúbil, že v prípade jeho zvolenia Spojené štáty odstúpia od parížskej klimatickej dohody.Podobné pozvanie do Francúzska adresoval Macron americkým vedcom a podnikateľom aj počas víkendového predvolebného mítingu v Lyone. Macron je podľa aktuálnych prieskumov jedným z favoritov na víťazstvo v boji o Elyzejský palác, v druhom kole by zrejme zvíťazil nad kandidátkou krajnej pravice Marine Le Penovou.