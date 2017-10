E. Millo: Katalánska vláda vystavila svojich občanov nebezpečenstvu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 3. októbra (TASR) - Oficiálny predstaviteľ španielskej vlády v Katalánsku Enric Millo vyjadril dnes poľutovanie nad násilím, ktoré sprevádzalo nedeľné referendum o nezávislosti Katalánska a spôsobilo zranenia stovkám civilistov a desiatkam policajtov.Súčasne však katalánsku vládu obvinil, že ona sama civilistov vystavila nebezpečenstvu.uviedol Millo podľa agentúry AP.Vyhlásil tiež, že španielska Národná polícia a zásahové jednotky Občianskej gardy v nedeľu v Katalánsku vnikali do škôl slúžiacich ako volebné miestnosti v referende, keď bolo zjavné, že katalánska regionálna polícia Mossos d'Esquadra, podliehajúca katalánskej vláde, nebude plniť súdny rozkaz a v súlade s ním brániť hlasovaniu.Ešte v nedeľu, v reakcii na policajnú brutalitu voči potenciálnym voličom, Millo vyhlásil, že akcie policajných zložiek "neboli zamerané na občanov, ale volebné materiály".Millo okrem toho obvinil regionálny parlament, združenie na podporu katalánskeho jazyka a kultúry Ómnium Cultural, ako aj starostov a primátorov katalánskych miest zasadzujúcich sa za odštiepenie Katalánska zo sprisahania so zámerom porušiť zákon.Katalánsky denník Diari di Girona dnes napísal, že radnica v Girone v pondelok vyhlásila Milla za nežiaducu osobu, a to práve v súvislosti s postupom španielskych policajných síl voči katalánskym voličom.Odborové združenia dnes v Katalánsku vyhlásili generálny štrajk, ktorého súčasťou je aj protest proti brutalite polície počas nedeľného referenda.