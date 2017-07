E. Musk chce problémy dopravy v Los Angeles vyriešiť 30 tunelmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 2. júla (TASR) - Šéf americkej spoločnosti Tesla Elon Musk oznámil prvý úspech svojej firmy zameranej na razenie tunelov, a nie hocijakých. Nerád mrhá čas čakaním na cestách v zápchach. Vlani na konci roka o tom písal na Twitteri a zakrátko navrhol, ako problém, ktorý sužuje veľkomestá, vyriešiť. Na to potreboval raziaci štít, aby ním robil tunely pod ich povrchom.Musk založil spoločnosť The Boring Company. Vo februári tohto roku začal prípravy na prvé testovanie zariadenia. Uviedol ho do činnosti na parkovisku jeho kozmickej spoločnosti SpaceX.Novátor Musk chce prevŕtať centrum Los Angeles 30 tunelmi. V nich majú byť osobné autá upevnené na elektrických sánkach, ktoré sa budú pohybovať rýchlosťou do 200 km/h. Realizácii zámeru zatiaľ bráni len to, že na projekt ešte nedostal potrebné povolenia.Raziaci štít Godot, pomenovaný po hlavnej postave divadelnej hry Samuela Becketta (Čakanie na Godota), ukázal verejnosti v máji. Zariadenie dlho nečakalo na svoju príležitosť ukázať, čo dokáže. Už sa zahryzlo do podzemia a prvý segment tunela dokončilo. Ani skúšobná činnosť Godota nebola zbytočná. V areáli SpaceX spojil podzemím dve budovy.Bez povolenia správy Los Angeles sa však nemôže dostať za hranice areálu SpaceX. Rokovania s ňou budú zrejme podstatne ťažšie, než si vynaliezavý podnikateľ predstavoval. Dodal, že získanie potrebných papierov bude zrejme komplikovanejšie, ako navrhnutie a vyvinutie tunelového štítu.Správa mesta však vidí šancu na využitie nápadu. Dala posúdiť možnosť spojiť letisko Los Angeles a jeho železničnú stanicu špeciálnymi expresnými vlakmi v tuneli.O Muskovom projekte chce viac vedieť aj správa Chicaga na východe Spojených štátov. Jeho primátor Rahm Emanuel už o ňom s Muskom diskutoval. Aj on by chcel spojiť centrum mesta s letiskom.Godot zatiaľ nevyvoláva nadšenie, lebo pod zemou sa pohybuje pomalšie ako slimák. Sám Musk o tom napísal. Svojim zamestnancom dal úlohu, aby Godota prinútili k vyššiemu dennému výkonu.