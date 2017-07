E.ON chce prepustiť minimálne polovicu zamestnancov PreussenElektra

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 16. júla (TASR) - Nemecký energetický koncern E.ON plánuje zrušiť do roku 2026 minimálne polovicu pracovných miest vo svojej jadrovej divízii PreussenElektra. Je to dôsledok rozhodnutia nemeckej vlády prestať vyrábať elektrinu z jadra po havárii japonskej elektrárne Fukušima v roku 2011.E.ON oznámil, že zruší minimálne 1000 z 2000 pracovných miest v PreussenElektra. Dôvodom je urýchlenie zatvárania jadrových elektrární v Nemecku.Berlín sa po havárii vo Fukušime rozhodol do roku 2022 postupne odstaviť všetky jadrové reaktory. Ich výrobná kapacita už klesla na 11.357 MW z 21.500 MW, a do roku 2022 má dosiahnuť nulu.povedal hovorca PreussenElektra. Potvrdil tak správy v novinách a odôvodnil toto prepúšťanie postupným odstavovaním jadrových reaktorov.Tento krok nesúvisí s predchádzajúcim oznámením E.ON, že plánuje znížiť počet zamestnancov o 1300 do roku 2018, keďže stagnujúci dopyt a rozširovanie výrobnej kapacity v oblasti obnoviteľných zdrojov redukujú ziskovosť tradičných tepelných elektrární.PreussenElektra prevádzkuje v Nemecku tri jadrové elektrárne - Brokdorf, Isar 2 a Grohnde, ktoré zostali v spoločnosti E.ON, zatiaľ čo konvenčné elektrárne koncern presunul do spoločnosti Uniper.PreussenElektra so sídlom v Hannoveri už zavrela päť jadrových reaktorov v súlade s nemeckým plánom na ústup od jadra.