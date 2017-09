E. Pfundtner stiahla svoj podpis z kritizovanej novely zákona o ÚPN

Edita Pfundtner, archívne foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 4. septembra (TASR) - Poslankyňa Národnej rady SR z Mosta-Híd Edita Pfundtner stiahla svoj podpis z návrhu novely zákona o pamäti národa, ktorú kritizuje Ústav pamäti národa (ÚPN), opozícia aj verejnosť. TASR to potvrdila Pfundtner, ktorá tak už nie je spolupredkladateľkou návrhu.Na dnešnom rokovaní parlamentného ľudskoprávneho výboru chcela predložiť pozmeňujúci návrh k novele, ale nemohla, keďže na zasadnutie prišlo málo poslancov a výbor tak nerokoval. Naďalej je pripravená ho predložiť, ale až po tom, čo bude vyrokovaná podpora pozmeňováku v koalícii. Od podpory pozmeňujúceho návrhu bude závisieť aj podpora Mosta-Híd celej novele.O právnej norme rokoval dnes ústavnoprávny výbor, ktorý ju odobril a plénu odporučil schváliť. Vo výbore však novela nemala jednoznačnú podporu koalície. Nehlasoval za ňu poslanec Peter Kresák z Mosta-Híd, ktorý sa zdržal.uviedol Kresák na rokovaní výboru. Podľa neho sa dá do zákona zaviesť dôvod, pre ktorý by bolo možné konkrétnu osobu z funkcie odvolať a ak sa naplní, tak by prišiel o funkciu.zopakoval.Právnu normu v Národnej rade SR predložili pôvodne poslanci Jaroslav Paška (SNS), Mária Janíková (Smer-SD), Ľubomír Želiezka (Smer-SD), Martina Šimkovičová (nezaradená) a Edita Pfundtner (Most-Híd).Koalícia ňou chce dosiahnuť, aby súčasný šéf ústavu Ondrej Krajňák skončil vo funkcii 15. októbra 2017. To je skôr, ako sa mu skončí funkčné obdobie. Ostane však členom správnej rady, a to do konca funkčného obdobia, na ktoré bol zvolený. Po novom má byť štatutárom ÚPN správna rada ako kolektívny orgán, nielen samotný jej predseda. Podľa predkladateľov bude nový model riadenia efektívnejší a transparentný.ÚPN aj opozícia považujú právnu normu za účelovú.zdôraznil na rokovaní ústavnoprávneho výboru Ondrej Dostál z klubu SaS.Jaroslav Paška z SNS novelu dnes hájil. Zmenu zákona si podľa neho vyžiadal súčasný stav ÚPN.zdôraznil s tým, že cieľom koalície je zabezpečiť dobré fungovanie ústavu. Odmietol tiež podozrenia, že právnou normou chce koalícia pomôcť Andrejovi Babišovi.