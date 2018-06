E-recepty by pacienti mali do konca roka získať u každého lekára

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 9. júna (TASR) - Elektronické recepty umožňujú pacientovi získať prehľad o svojich liekoch, vyberať liek bez fyzického receptu a v budúcnosti aj získať recept bez osobnej návštevy lekára. Do konca roka by ich poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) mali získať v každej ambulancii, hovorí riaditeľka odboru zdravotného poistenia VšZP Katarína Gregorová.opisuje Gregorová. Poisťovňa dúfa, že v rozširovaní elektronických služieb im pomôže aj tlak pacientov. Chce, aby do konca roka využívali recepty všetky ambulancie a lekárne. Na výber lieku bez papierového receptu je však potrebné, aby lekár elektronický recept podpísal pomocou karty zdravotného pracovníka.Medzi najväčšie výhody podľa Gregorovej patrí elektronické zdieľanie receptu.priblížila.V spojení s telemedicínou, ktorú štátna poisťovňa momentálne testuje, to tiež znamená, že ak pacient berie nejaký liek pravidelne, lekár mu ho môže predpísať aj bez toho, aby navštívil ambulanciu. V ďalšej etape plánuje VšZP služby okolo elektronického receptu rozšíriť. Priniesť chce napríklad o informácie o liekových interakciách.Dôvera zaviedla elektronické recepty už pred troma rokmi v rámci služby Bezpečné lieky online.skonštatoval PR manažér Dôvery Matej Štepianský. Union zdravotná poisťovňa začala elektornický recept zavádzať do praxe v januári.