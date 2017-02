E. Tomáš: Mimoriadna správa J. Dubovcovej je účelová a politická

Erik Tomáš Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. februára (TASR)- Mimoriadna správa ombudsmanky Jany Dubovcovej o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušovaniu základných práv a slobôd detí postupom orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, je účelová a politická. Vyhlásil to dnes koaličný poslanec Erik Tomáš (Smer-SD).povedal Tomáš.Verejnej ochrankyni práv tiež odkázal, že s rodičmi a klientmi resocializačného zariadenia Čistý deň sa vôbec nerozprávala. "Celkovo 53 ľudí podpísalo petíciu za Čistý deň, pokrýva to 31 z 37 klientov. To vás tento názor nezaujímal? Táto komunita v liste píše, že Dubovcová nikdy nenavštívila toto zariadenie, nevyžiadala si podklady. Mrzí ma, že sa ombudsmanka stavia do pozície vyšetrovateľa, sudcu a kata bez toho, aby si počkala na závery vyšetrovania," povedal Tomáš.Podľa jeho slov vec, ktorú opozičné poslankyne označujú ako boj za práva detí, nie je nič iné, ako cynický hon, ktorého výsledkom má byť nepríjemný a tvrdý útok na vládu SR.odkázal Dubovcovej Tomáš.Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová vo faktickej poznámke povedala, že Tomáš chráni tých, ktorým celá situácia nahráva.uzavrela.Ombudsmanka v mimoriadnej správe okrem iného konštatuje, že napriek mnohým poznatkom, ktoré mohli mať orgány o Čistom dni, mu nebola odňatá akreditácia.konštatovala.