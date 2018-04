E. Tomáš: Nemám ambíciu byť ministrom vnútra

Na snímke poslanec NR SR Erik Tomáš (SMER-SD). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. apríla (TASR) – Predsedníctvo strany Smer-SD ešte nerozhodlo o kandidátovi na post ministra vnútra, ale bude sa ho snažiť vybrať tak, aby sa nominovaný už v stredu (25.4.) mohol zúčastniť na rokovaní vládneho kabinetu. V sobotňajšej rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Erik Tomáš s tým, že on sám nemá ambíciu byť šéfom rezortu vnútra.povedal Tomáš. Predsedníctvo Smeru-SD podľa neho v tejto veci ešte nerozhodlo.doplnil.Rozhodnutie bývalého ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) o odstúpení z funkcie šéfa rezortu Tomáša prekvapilo.skonštatoval Tomáš. Za jeho odchodom vidí skôr skutočnosť, že sa Drucker nedokázal vyrovnať s tlakom, ktorý bol na neho vyvíjaný kvôli jeho osobným problémom. Dúfa však, že sa obvineniam voči jeho osobe bude tvrdo právne brániť.dodal Tomáš.Poslanec opozičnej parlamentnej strany Eduard Heger (OĽaNO) uviedol, že strana má informácie, že Smer-SD je vnútorne rozhádaný.povedal. Tomáš Drucker podľa neho prišiel na ministerstvo vnútra a zistil, že nemohol s nikým pohnúť,Poslanci diskutovali aj o novom spôsobe voľby policajného prezidenta, pričom návrh zákona je už v pripomienkovacom konaní. Tomáš ozrejmil, že podľa návrhu zákona by v prvom kole policajného prezidenta vyberala odborná komisia, ktorá odporučí kandidátov brannobezpečnostnému výboru NR SR. Výbor zase odporučí mená ministrovi vnútra, ktorý rozhodne.skonštatoval Tomáš s tým, že napríklad v rámci parlamentnej rozpravy je však možné ho ešte vylepšovať.Heger si naopak nevie predstaviť, že by OĽaNO zdvihlo ruku za návrh, nakoľko by to podľa neho bola ďalšia "betonáž". Prvým krokom by podľa neho malo byť, že, a mali by v nej byť zastúpené aj organizácie, na ktoré vláda nemá dosah. Dôraz by položil najmä na odborníkov, aby vo výberovej komisii nemala jasný vplyv vládna koalícia.