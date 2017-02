E. Tomáš nemusí výboru vysvetliť stretnutie so zástupcami Čistého dňa

Erik Tomáš, archívne foto. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 7. februára (TASR) - Vládny poslanec za Smer-SD Erik Tomáš nebude parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií vysvetľovať svoj údajný konflikt záujmov, ktorého sa mal podľa opozície dopustiť angažovaním sa v kauze Čistý deň. Výbor dnes totiž neprijal uznesenie k podnetu voči Tomášovi, a tak nebude ďalej konať.Vládni poslanci nevideli v Tomášovom konaní porušenie zákona o konflikte záujmov. Predseda výboru Martin Poliačik z SaS si myslí, že by bolo dobré situáciu vysvetliť, a preto chcel začať konanie.zdôraznil podpredseda výboru Juraj Blanár (Smer-SD) s tým, že Tomáš svojím konaním nič nezískal. Jozef Burian zo Smeru-SD nevidí problém v stretnutí poslanca s kýmkoľvek. Môže tak podľa neho urobiť na akomkoľvek mieste.Podnet na Tomáša dali poslanci SaS, nazdávajú sa, že konal v rozpore s verejným záujmom. Liberáli pripomenuli stretnutie Erika Tomáša s predstaviteľmi galantského resocializačného zariadenia, ktoré je predmetom vyšetrovania v kauze sexuálneho zneužívania maloletých. Poslancom SaS prekáža, že sa stretli na úrade vlády, kde poslanec Tomáš pôsobí ako poradca premiéra. Stretnutie sa konalo počas rokovania parlamentu. Problémom je podľa SaS aj to, že predmetom stretnutia bolo mediálne poradenstvo.uviedla SaS. Pripomenula aj to, že Tomáš bez súhlasu zverejnil list poškodenej, ktorý mohol napomôcť pri objasnení skutku, čím sa priamo zainteresoval do kauzy.Tomáš nedávno označil podnet za šikanu zo strany SaS.uviedol v reakcii. Strana SaS podľa jeho slov hrubo a cynicky zneužíva túto tému na svoje politické ciele.