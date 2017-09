E. Vášaryová a M. Číž sa stanú čestnými občanmi Banskej Štiavnice

Herečka Emília Vášáryová. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Banská Štiavnica 8. septembra (TASR) - Zoznam čestných občanov Banskej Štiavnice sa dnes rozšíri o ďalšie dve osobnosti a to poslanca Národnej rady SR Miroslava Číža a herečku Emíliu Vášáryovú. Čestné občianstvo, ale aj ďalšie ocenenia tým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Banskej Štiavnice a šírenie jej dobrého mena, odovzdajú počas dnešného slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ).Zasadnutie je súčasťou Salamandrových dní, ktoré sa od štvrtka (7.9.) konajú v Banskej Štiavnici. Mestské slávnosti si pripomínajú bohatú históriu a tradície mesta a zároveň sú oslavami baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. Verejnosti ponúkajú bohatý kultúrny program a najmä tradičný Salamandrový sprievod, ktorý je zapísaný v Registri nehmotného kultúrneho dedičstva SR.Ako informoval Rastislav Marko z banskoštiavnického mestského úradu, súčasťou dnešného programu je aj odhalenie novej plastiky na múre oproti radnici. Aj túto, rovnako ako predchádzajúce, pre mesto Banská Štiavnica vytvoril akademický sochár Vladimír Oravec a jeho manželka Miluše.Program slávností vyvrcholí tradičným Salamandrovým sprievodom. Priblíži 400 historických postáv, ktoré pripomenú význam mesta, zvyky i život v ňom a okolí. Pred sprievodom si budú môcť návštevníci podujatia pozrieť sprievod baníckych spolkov, ktorý sa bude formovať pri bývalej Tabakovej továrni a do centra sa pohne približne o 19.30 h ako predvoj tradičného Salamandrového sprievodu.Pred sprievodom uvedú nové CD štiavnických neprofesionálnych hudobníkov s názvom Štiavnické hudobné podzemie, ktoré vzniklo s finančnou podporou Fondu na podpora umenia. Na kompilačnom CD sa nachádza deväť autorov, ktorí zahŕňajú viacero žánrov – od folku, cez jazz až po metal. Do života ho uvedie profesionálny hudobník Oskar Rózsa. Večerný program vyplnia vystúpenia skupín Komajota a Hrdza.