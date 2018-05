EANA: Návrh veľvyslancov EÚ smeruje k ochrane obsahu tlačových agentúr

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 28. mája (TASR) - Európska aliancia tlačových agentúr (EANA) sa neustále zasadzuje o to, aby bola tlačovým agentúram v rámci pripravovanej európskej smernice o autorských právach priznaná rovnaká ochrana ako vydavateľom tlače. Prvým krokom smerom k splneniu tohto cieľa je podľa EANA kompromisná dohoda, ktorú dosiahol ohľadom zmienenej smernice v piatok Výbor stálych zástupcov (COREPER) jednotlivých členských štátov EÚ v Bruseli.V súlade s týmto návrhom by si tlačové agentúry mohli nárokovať rovnakú ochranu ako vydavatelia tlače, čo je vec, za ktorú EANA lobovala prostredníctvom svojich kontaktov v Európskom parlamente, komisii i Rade EÚ, a to už od vtedy, ako novú smernicu prvýkrát predstavila v septembri 2016 Európska komisia. Nová kompromisná dohoda je založená na návrhu Bulharska, v súčasnosti krajine predsedajúcej v Rade EÚ.Kompromisný návrh by sa teraz mal použiť pri rokovaniach s Európskym parlamentom, ktorého Výbor pre právne záležitosti (JURI), by mal o smernici o autorských právach hlasovať 23. júna. Následne môžeme očakávať rokovania na úrovni Rady EÚ, EP i EK. Spravodajca EP pre smernicu o autorských právach Axel Voss sa na pôde JURI taktiež zasadzoval o návrh, v súlade s ktorým by z ochrany autorských práv ťažili i tlačové agentúry. Rada EANA členské štáty EÚ v JURI vyzvala, aby ho v hlasovaní odobrili, uvádza v najnovšom vyhlásení generálny tajomník EANA Erik Nylen.Nový návrh COREPER (veľvyslancov pri EÚ) priznáva vydavateľom tlače na maximálne jeden rok tzv. príbuzné práva súvisiace s autorským právom, zamerané na to, aby internetové vyhľadávače a agregátory platili vydavateľom tlače za redakčný obsah, ktorý využívajú. Veľvyslanci pri EÚ v ňom zároveň definujú, koho by sa mala smernica o ochrane autorských práv týkať.píše sa v ňom.EANA, ktorej členom je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv.