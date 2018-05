EANA podporuje návrh na zabezpečenie kvality agentúrneho spravodajstva

Na archívna snímke spoločná fotografia účastníkov konferencie Európskej aliancie tlačových agentúr, ktorú zorganizovala TASR. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Brusel 7. mája (TASR) - Európska aliancia tlačových agentúr (EANA) dôrazne podporuje iniciatívy zamerané na zabezpečenie udržateľnej produkcie nestranného agentúrneho spravodajstva, na ktoré sa občania budú môcť spoľahnúť, aby boli informovaní o dôležitom vývoji v ich krajinách i na celom svete. Uvádza sa to v pondelňajšom stanovisku EANA, pod ktoré sa podpísal jej generálny tajomník Erik Nylen.EANA v citovanom stanovisku uvítala aktuálny návrh, ktorý do Výboru pre právne záležitosti Európskeho parlamentu (JURI) predložil spravodajca EP pre smernicu o autorských právach Axel Voss.uviedol nemecký poslanec Voss.Spravodajcov návrh považuje EANA za zásadný krok správnym smerom k zabezpečeniu produkcie kvalitného agentúrneho spravodajstva.Veľmi ziskové spoločnosti, ako Facebook či Google, ponúkajú svojim používateľom kvalifikované spravodajstvo od vydavateľov vrátane tlačových agentúr, ale neponúkajú im za jeho použitie adekvátnu náhradu.Cieľom spomínaného návrhu je to, aby sa niektoré internetové platformy podelili o časť zo svojich príjmov s vydavateľmi a tlačovými agentúrami. Tie totiž výrazne investujú do kvalitného spravodajstva a tlačových správ, napríklad vysielaním redaktorov pokrývať udalosti v nebezpečných zónach.Rada EANA naliehavo žiada členov výboru JURI, aby hlasovali za kompromisný návrh poslanca Vossa v čase nadchádzajúceho júnového hlasovania tohto výboru o navrhovanej smernici Európskej komisie o autorských právach.Podporu tomuto návrhu Komisie už vyjadrili viaceré parlamentné výbory, preto je mimoriadne dôležité, aby tak urobil aj zodpovedný parlamentný výbor pre túto oblasť a rovnako aj ministri Európskej rady, dodala vo svojom stanovisku EANA.EANA, ktorej členom je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv.