EANA sa snaží o to, aby sa ochrana autorských práv týkala aj agentúr

Brusel 17. júla (TASR) - Tlačové agentúry potrebujú väčšiu ochranu svojho obsahu, uviedla Európska aliancia tlačových agentúr (EANA), ktorá v uplynulých dňoch v tejto veci listom oslovila všetkých členov Výboru pre právne veci Európskeho parlamentu (EP). EANA v liste napísala, že tlačovým agentúram musia byť v súlade s ich úlohou pri spracúvaní informačných služieb a vytváraní obsahu, ktorý produkujú, a ako aj investíciami, ktoré na tento účel vynakladajú, garantované tzv. práva príbuzné autorskému právu.List zaslala EANA europoslancom z Výboru pre právne veci EP ešte predtým, než začnú diskutovať o všetkých pozmeňovacích návrhoch k pripravovanej smernici Európskej komisie o autorských právach, ktorých bolo doposiaľ predložených takmer 100.Zámerom zmienenej iniciatívy EK je, aby internetové vyhľadávače a agregátory platili vydavateľom tlače za redakčný obsah, ktorý využívajú. EANA sa zasadzuje za to, aby do pripravovanej ochrany vydavateľov - či už vo verzii, ktorú presadzuje EK, alebo akejkoľvek upravenej, ktorú schváli EP - bol zahrnutý aj obsah vytvorený tlačovými agentúrami. Jej požiadavku v tomto smere podporuje aj menšia skupinka europoslancov vedená podpredsedom Výboru pre právne veci EP Jeanom-Marie Cavadom.Myšlienku novej smernice zameranú na ochranu vydavateľov tlače podporili aj ďalšie parlamentné výbory ako napríklad výbor pre kultúru či vnútorný trh, vedúcu pozíciu pri diskusii o nej má však práve Výbor pre právne veci EP. Ten by mal o pripravovanej smernici hlasovať 9.-10. októbra. Členovia tohto výboru uviedli, že vo veci očakávajú podrobnú diskusiu, nakoľko názory europoslancov sa v tejto téme pomerne rôznia.Súčasným spravodajcom pre navrhovanú smernicu je nemecký eurposlanec Axel Voss z Európskej ľudovej strany (EPP), ktorý v tejto funkcii nedávno nahradil europoslankyňu Therese Comodiniovú-Cachiaovú. Tá miesto opustila, aby sa mohla stať poslankyňou národného parlamentu na Malte.Navrhovanou smernicou EK sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude zaoberať na svojom jesennom zasadnutí aj Rada Európskej únie, ktorej momentálne - až do konca roka 2017 - predsedá Estónsko. EANA je práve preto v kontakte s estónskou vládou a zasadzuje za to, aby sa pripravovaná ochrana vydavateľov týkala aj obsahu vytvoreného tlačovými agentúrami.EANA, ktorej členom je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv.