EANA: Výbor EP schválil návrh novej smernice o autorských právach

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 25. júna (TASR) - Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre právne záležitosti (JURI) schválil návrh novej európskej smernice o autorských právach. Informovala o tom Európska aliancia tlačových agentúr (EANA).Príslušný návrh predložila pred dva a pol rokom Európska komisia (EK). EANA sa odvtedy usilovala o to, aby boli do textu smernice zakomponované aj posilnené práva tlačových agentúr - konkrétne o to, aby internetové vyhľadávače a agregátory platili vydavateľom za redakčný obsah, ktorý využívajú.Členovia JURI v pomere hlasov 14:9 odsúhlasili návrh smernice, ktorého súčasťou sú napríklad aj zmeny zakotvujúce nové práva umelcov či autorov spravodajského obsahu v on-line prostredí. Dvaja poslanci sa hlasovania zdržali.Rovnakým pomerov hlasov členovia výboru odsúhlasili aj rozhodnutie vstúpiť do rokovaní o konečnej podobe smernice s Radou Európskej únie, ktorá sa spoločne s EP podieľa na prijímaní európskej legislatívy. Rada už na úrovni veľvyslancov schválila vlastný návrh uvedenej smernice, v ktorej sú práva vydavateľov zakomponované menej konkrétnym spôsobom.vysvetlil spravodajca návrhu smernice EP, nemecký europoslanec Axel Voss.Europoslanci trvajú na tom, aby boli nové obmedzenia šírenia obsahu zlučiteľné so zásadami slobody prejavu na internete. Z navrhovaného rámca ochrany autorských práv by preto malo byť vylúčené napríklad prispievanie do internetových encyklopédií nekomerčného charakteru.EANA, ktorej členom je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv.