EANA vyzvala na prepustenie novinára Suščenka zadržaného v Rusku

Na archívnej snímke kolegovia zadržaného ukrajinského novinára Romana Suščenka držia v rukách transparenty s jeho podobizňou, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bern 30. septembra (TASR) - Rada Európskej aliancie tlačových agentúr (EANA) zopakovala dnes svoje znepokojenie ohľadom zadržiavania ukrajinského novinára Romana Suščenka. Zatkli ho pred rokom počas návštevy Ruska a tamojšie úrady ho obvinili zo špionáže. On však akékoľvek previnenie odmieta.Ruské úrady sú povinné zverejniť viac podrobností, ktoré by vysvetlili zadržiavanie Romana Suščenka. Ak nie je možné okamžite predložiť proti nemu hodnoverné svedectvo, mal by byť prepustený a malo by mu byť umožnené vrátiť sa späť do vlasti.Suščenko je od roku 2002 zamestnancom ukrajinskej štátnej tlačovej agentúry Ukrinform. Od roku 2010 pôsobil ako spravodajca tejto agentúry vo Francúzsku. Zatkli ho 30. septembra 2016.Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v čase Suščenkovho zatknutia informovala, že plukovníka Suščenka z Hlavnej správy rozviedky (GUR) Ministerstva obrany Ukrajiny zatkla v Moskve, kde bol na "špionážnej misii". Podľa FSB zbieral tajné informácie o ruských ozbrojených silách a Národnej garde, pričom ich zverejnenie by oslabilo obranyschopnosť Ruska.V prípade uznania viny hrozí Suščenkovi až 20 rokov väzenia.EANA je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy, ktorej členom je TASR ako jediná slovenská tlačová agentúra. Úlohou aliancie je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv.