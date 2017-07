Eastwood obsadil do nového filmu skutočných aktérov vlakovej drámy

Clint Eastwood Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 12. júla (TASR) - V najnovšom filme amerického herca a režiséra Clinta Eastwooda o troch Američanoch, ktorí vo vlaku do Paríža zabránili teroristickému útoku, budú účinkovať samotní aktéri tohto incidentu z roku 2015.Informovala o tom dnes spravodajská stanica BBC.Anthony Sadler, Alek Skarlatos a Spencer Stone si zahrajú samých seba v pripravovanej snímke s názvom The 15:17 to Paris, založenej na rovnomennej knihe, ktorú trojica hrdinov napísala so spisovateľom a novinárom Jeffreym Sternom.Ich mladšie verzie stvárnia iní herci. Film bude zameraný na dlhoročné priateľstvo mužov a samotný incident.Muži sa 21. augusta 2015 nachádzali vo vlaku z Amsterdamu do Paríža, keď v ňom ťažko ozbrojený islamista marockého pôvodu spustil paľbu. Trojica Američanov s pomocou niekoľkých ďalších pasažierov však útočníka spacifikovala.Napriek závažnosti incidentu nikto nezomrel, zranenia utrpeli tri osoby. Stone a Skarlatos boli v danom čase vojakmi mimo službu, kým Sadler bol študentom na univerzite. Trojica priateľov dostala francúzske štátne vyznamenanie.Pripravovaný film je ďalším zo série Eastwoodových snímok založených na skutočných udalostiach - predchádzali mu filmy Americký snajper (2014) a Sully (2016), ktoré patria k jeho komerčne najúspešnejším počinom.