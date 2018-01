ECB asi začiatkom tohto roka zmení rétoriku, euro prudko posilňuje

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 11. januára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) zrejme na začiatku tohto roka zmení svoju rétoriku. Naznačila to zápisnica z posledného zasadnutia Rady guvernérov z polovice decembra. Investori to interpretovali ako signál, že ECB pomaly začína pripravovať na ukončenie programu nákupu dlhopisov a euro posilnilo.Podľa zápisnice zo zasadnutia Rady guvernérov, ktoré sa konalo 13. a 14. decembra 2017, ECB by mala na začiatku tohto roka prispôsobiť a postupne upraviť svoju komunikáciu tak, aby jej rétorika signalizujúca trhom ďalšie smerovanie menovej politiky odrážala zlepšenie rastových vyhliadok eurozóny.Zmenu rétoriky zrejme investori budú interpretovať ako signál, že ECB sa pripravuje na postupné ukončenie programu nákupu dlhopisov, ktorý je v posledných troch rokoch kľúčovým pilierom jej politiky podpory rastu ekonomiky a spotrebiteľských cien.Po zverejnení zápisnice euro začalo prudko posilňovať a jeho kurz sa dostal vysoko nad 1,20 USD/EUR.