ECB bude diskutovať o budúcnosti programu nákupu dlhopisov

Viedeň 9. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) bude na svojich najbližších zasadnutiach o menovej politike diskutovať o budúcnosti programu nákupu dlhopisov. Myslí si to člen Rady guvernérov ECB a guvernér rakúskej centrálnej banky Ewald Nowotny.povedal dnes Nowotny. Trh počíta s tým, že ECB bude pokračovať v programe nákupu dlhopisov v doterajšom tempe do konca tohto roka a potom ho začne obmedzovať. Nowotny sa tiež vyjadril k slabému rastu spotrebiteľských cien.Európska centrálna banka a národné centrálne banky krajín eurozóny v rámci programu nákupu cenných papierov aktuálne nakupujú dlhopisy celkovo za 60 miliárd eur mesačne. Banka spustila program, ktorý by mal trvať prinajmenšom do konca tohto roka, v marci 2015. V takom prípade by jeho celková hodnota dosiahla 2,28 bilióna eur. Cieľom programu je podpora rastu ekonomiky a spotrebiteľských cien.Cieľom ECB je udržať v strednodobom horizonte medziročnú mieru inflácie tesne pod dvomi percentami. Dlhodobo nízky rast cien ohrozuje ekonomiku, keďže spotrebitelia a firmy odkladajú investície. V máji sa inflácia v eurozóne spomalila. Podľa európskeho štatistického úradu Eurostat sa index spotrebiteľských cien medziročne zvýšil o 1,4 % po 1,9-% náraste v apríli.ECB vo štvrtok (8. 6.) znížila svoje inflačné prognózy. Aktuálne počíta s tým, že spotrebiteľské ceny tento rok stúpnu o 1,5 %, pričom ešte v marci predpovedala zvýšenie o 1,7 %. V roku 2018 očakáva ECB infláciu na úrovni 1,3 % namiesto 1,6 % a v roku 2019 na úrovni 1,6 % namiesto 1,7 %. Hlavným dôvodom skresania inflačných prognóz sú nízke ceny ropy.